Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке

Как вкусно запечь тыкву с курицей

Автор: Мельник Анна

Идеальное осеннее блюдо для уютного вечера, которое требует минимального участия! Сочетание сочного куриного филе и запеченной тыквы с пряными травами создают яркий, сбалансированный и легкий ужин для всей семьи.

Ингредиенты:

Тыква (мякоть) — 700–800 г (около 1 кг целой)

Филе куриных бедер — 500 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Сушеные ароматные травы — 2 щепотки

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление: