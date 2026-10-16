Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке
Как вкусно запечь тыкву с курицей
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Идеальное осеннее блюдо для уютного вечера, которое требует минимального участия! Сочетание сочного куриного филе и запеченной тыквы с пряными травами создают яркий, сбалансированный и легкий ужин для всей семьи.
Ингредиенты:
- Тыква (мякоть) — 700–800 г (около 1 кг целой)
- Филе куриных бедер — 500 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сушеные ароматные травы — 2 щепотки
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите тыкву от кожицы и семян, нашинкуйте мякоть аккуратными небольшими кубиками и переложите в форму для запекания.
- Куриное филе нарезайте кусочками сопоставимого с тыквой размера и выложите сверху.
- Приправьте блюдо сушеными травами, солью и перцем, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте прямо в форме для равномерного распределения специй.
- Отправьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на 35 минут. Первые 20 минут запекайте под фольгой, затем снимите ее, чтобы тыква подрумянилась, а курица покрылась аппетитной корочкой.