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Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке

Как вкусно запечь тыкву с курицей

Автор: Мельник Анна
Идеальный сезонный ужин: пряная тыква с курицей в духовке
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Идеальное осеннее блюдо для уютного вечера, которое требует минимального участия! Сочетание сочного куриного филе и запеченной тыквы с пряными травами создают яркий, сбалансированный и легкий ужин для всей семьи.

Ингредиенты:

  • Тыква (мякоть) — 700–800 г (около 1 кг целой)
  • Филе куриных бедер — 500 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сушеные ароматные травы — 2 щепотки
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожицы и семян, нашинкуйте мякоть аккуратными небольшими кубиками и переложите в форму для запекания.
  2. Куриное филе нарезайте кусочками сопоставимого с тыквой размера и выложите сверху.
  3. Приправьте блюдо сушеными травами, солью и перцем, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте прямо в форме для равномерного распределения специй.
  4. Отправьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на 35 минут. Первые 20 минут запекайте под фольгой, затем снимите ее, чтобы тыква подрумянилась, а курица покрылась аппетитной корочкой.
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Теги:
блюда из тыквы, рецепты

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