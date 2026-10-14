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Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом

Осенняя эстетика на тарелке

Автор: Мельник Анна
Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осенний согревающий ужин, который готовится за считанные минуты! Бархатистая тыквенная заправка с легким чесночным ароматом превращает привычные спагетти в оригинальное, яркое и невероятно аппетитное блюдо.

Ингредиенты:

  • Спагетти — 100 г
  • Тыква — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Вода — 150 мл
  • Твердый сыр и свежая зелень — по вкусу
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
  2. Нашинкуйте лук и чеснок. Тыкву натрите на средней или крупной терке.
  3. В разогретой сковороде с растительным маслом пассеруйте лук до прозрачности.
  4. Добавьте к луку тыкву и чеснок, приправьте солью и перцем, влейте воду. Тушите под крышкой около 15 минут до мягкости тыквы.
  5. Соедините горячие спагетти с ароматной тыквенной заправкой, аккуратно перемешайте и украсьте натертым сыром и мелко нарезанной зеленью.
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Теги:
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