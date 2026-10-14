Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом
Осенняя эстетика на тарелке
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Осенний согревающий ужин, который готовится за считанные минуты! Бархатистая тыквенная заправка с легким чесночным ароматом превращает привычные спагетти в оригинальное, яркое и невероятно аппетитное блюдо.
Ингредиенты:
- Спагетти — 100 г
- Тыква — 200 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Твердый сыр и свежая зелень — по вкусу
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
- Нашинкуйте лук и чеснок. Тыкву натрите на средней или крупной терке.
- В разогретой сковороде с растительным маслом пассеруйте лук до прозрачности.
- Добавьте к луку тыкву и чеснок, приправьте солью и перцем, влейте воду. Тушите под крышкой около 15 минут до мягкости тыквы.
- Соедините горячие спагетти с ароматной тыквенной заправкой, аккуратно перемешайте и украсьте натертым сыром и мелко нарезанной зеленью.