Быстро и вкусно: паста под ароматным тыквенным соусом

Осенняя эстетика на тарелке

Автор: Мельник Анна

Осенний согревающий ужин, который готовится за считанные минуты! Бархатистая тыквенная заправка с легким чесночным ароматом превращает привычные спагетти в оригинальное, яркое и невероятно аппетитное блюдо.

Ингредиенты:

Спагетти — 100 г

Тыква — 200 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Растительное масло — 1 ст. л.

Вода — 150 мл

Твердый сыр и свежая зелень — по вкусу

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление: