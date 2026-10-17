Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой

Легко, сочно и эстетично

Автор: Мельник Анна

Этот легкий фруктово-овощной салат объединяет сладкие сезонные акценты хурмы, айвы и яблока с хрустящей морковью, а цитрусово-медовая заправка добавляет блюду свежесть.

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.

Хурма — 1 шт.

Айва — 1 шт.

Яблоко (крупное) — 1 шт.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Зерна граната и свежая мята — по вкусу

Пошаговое приготовление: