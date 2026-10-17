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Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой

Легко, сочно и эстетично

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот легкий фруктово-овощной салат объединяет сладкие сезонные акценты хурмы, айвы и яблока с хрустящей морковью, а цитрусово-медовая заправка добавляет блюду свежесть.

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.
  • Хурма — 1 шт.
  • Айва — 1 шт.
  • Яблоко (крупное) — 1 шт.
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Зерна граната и свежая мята — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Очистите морковь. По желанию снимите кожицу с яблока, айвы и хурмы. Нарежьте все ингредиенты аккуратной тонкой соломкой и выложите в салатник.
  2. В отдельной емкости смешайте лимонный сок с медом до однородности.
  3. Полейте салат медово-цитрусовой заправкой, аккуратно перемешайте и украсьте зернами граната и листочками свежей мяты.
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Теги:
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