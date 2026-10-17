Рецепт выходного дня: яркий осенний салат с хурмой, айвой и медовой заправкой
Легко, сочно и эстетично
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот легкий фруктово-овощной салат объединяет сладкие сезонные акценты хурмы, айвы и яблока с хрустящей морковью, а цитрусово-медовая заправка добавляет блюду свежесть.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 шт.
- Хурма — 1 шт.
- Айва — 1 шт.
- Яблоко (крупное) — 1 шт.
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Зерна граната и свежая мята — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите морковь. По желанию снимите кожицу с яблока, айвы и хурмы. Нарежьте все ингредиенты аккуратной тонкой соломкой и выложите в салатник.
- В отдельной емкости смешайте лимонный сок с медом до однородности.
- Полейте салат медово-цитрусовой заправкой, аккуратно перемешайте и украсьте зернами граната и листочками свежей мяты.