Запеченные куриные грудки с лимоном: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Сочное и невероятно ароматное блюдо, которое отлично подойдёт как для легкого семейного ужина, так и для праздничного стола. Лимонная подушка с тимьяном придаёт филе приятную цитрусовую свежесть, а смесь специй создаёт аппетитную корочку.
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки (без кожи и костей) — 4 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Свежий тимьян — несколько веточек
- Коричневый сахар — 1 ст. л.
- Сушёный чеснок — 1 ч. л.
- Молотая паприка — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Молотый чёрный перец — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
- В небольшой емкости соедините коричневый сахар, сушёный чеснок, паприку, соль и чёрный перец.
- Слегка сбрызните куриные грудки оливковым маслом и равномерно натрите их подготовленной специями со всех сторон.
- Нарежьте лимон тонкими аккуратными кружочками и выложите их на дно формы для запекания вместе со свежими веточками тимьяна. Сверху разложите филе.
- Отправьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 25 минут. После выпекания накройте блюдо фольгой и дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы соки равномерно распределились внутри мяса.