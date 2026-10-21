Запеченные куриные грудки с лимоном: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Сочное и невероятно ароматное блюдо, которое отлично подойдёт как для легкого семейного ужина, так и для праздничного стола. Лимонная подушка с тимьяном придаёт филе приятную цитрусовую свежесть, а смесь специй создаёт аппетитную корочку.

Ингредиенты:

Филе куриной грудки (без кожи и костей) — 4 шт.

Лимон — 1 шт.

Свежий тимьян — несколько веточек

Коричневый сахар — 1 ст. л.

Сушёный чеснок — 1 ч. л.

Молотая паприка — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Молотый чёрный перец — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Способ приготовления: