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Запеченные куриные грудки с лимоном: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Запеченные куриные грудки с лимоном: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Сочное и невероятно ароматное блюдо, которое отлично подойдёт как для легкого семейного ужина, так и для праздничного стола. Лимонная подушка с тимьяном придаёт филе приятную цитрусовую свежесть, а смесь специй создаёт аппетитную корочку.

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки (без кожи и костей) — 4 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Свежий тимьян — несколько веточек
  • Коричневый сахар — 1 ст. л.
  • Сушёный чеснок — 1 ч. л.
  • Молотая паприка — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Молотый чёрный перец — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В небольшой емкости соедините коричневый сахар, сушёный чеснок, паприку, соль и чёрный перец.
  2. Слегка сбрызните куриные грудки оливковым маслом и равномерно натрите их подготовленной специями со всех сторон.
  3. Нарежьте лимон тонкими аккуратными кружочками и выложите их на дно формы для запекания вместе со свежими веточками тимьяна. Сверху разложите филе.
  4. Отправьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 25 минут. После выпекания накройте блюдо фольгой и дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы соки равномерно распределились внутри мяса.
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Теги:
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