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Какой церковный праздник 31 октября и что нельзя делать

Церковь почитает еван­ге­ли­ста Лу­ку и пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 31 октября и что нельзя делать
В последнюю ночь октября весь мир отмечает Хэллоуин.
открытые источники

В понедельник, 31 октября, православные христиане чтят память апостолу и евангелиста Луку, а также пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го. В народном календаре - Луков день. В мире отмечают Хэллоуин, День Черного моря и День экономии. В Украине празднуют День автомобилиста и дорожника.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен.

Какой церковный праздник 31 октября

Лука был врачом апостола Павла, стал его учителем и другом. Лука видел собственными глазами Иисуса Христа, хоть и был "во втором кругу" учеников. Павел страдал глазной болезнью, а Лука лечил его. Святому не удалось полностью его вылечить, но Павел никогда не упрекал своего врача. 

Лука имел лучшее образование и любил слушать учителя, пережил с ним все гонения и страдания. Мудрые мысли апостола Павла евангелист записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. Книги святого Луки вошли в Библию.

Свя­той апо­стол и еван­ге­лист Лу­ка.
Свя­той апо­стол и еван­ге­лист Лу­ка.
azbyka.ru

Иосиф Волоцкий родился в 1440 году, в 20-летнем возрасте отправился с отцом в монастырь, поступил и 15 лет служил отцу. Святой преуспел как в науках, так и в духовности. Иосиф читал псалмы, часто посещал храм, мало питался.

В 1479 году Волоцкий возвел свой монастырь, устроил для больных отдельный дом, иноки заботились о них. Многие знатные люди приходили к Иосифу за советом и благословением, также святой отчаянно боролся с ересью учений евреев. Иосиф отошел к Богу в 1515 году.

Пре­по­доб­ный Иосиф Во­лоц­кий.
Пре­по­доб­ный Иосиф Во­лоц­кий.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 31 октября

В Луков день молятся о сохранении мира и любви в семье. Принято в этот день ходить на рыбалку, так как верили, что улов будет хорошим. Огородники продавали излишки репчатого лука. Считалось, что его стоит съесть в тот же день, чтобы не болеть.

  • Если листья с вишни не опали - зимы не будет еще долго.
  • Если луна бледная - к пасмурной погоде.
  • Если нет снега - зима нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

  • Не нужно есть острое.
  • Нельзя давать никому соль.
  • Не следует ложиться спать.
  • Не следует пересчитывать монеты.

Хэллоуин

Праздник считается кануном Дня всех святых. Истоки любимого западного праздник ведут из кельтской культуры. У кельтов День всех святых знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. День святых должен был отвлечь людей от укоренившихся обычаев язычников.

Хэллоуин — канун Дня всех святых.
Хэллоуин — канун Дня всех святых.
открытые источники

Однако, несмотря на попытки церкви искоренить Хэллоуин, праздник все равно отмечают по сегодняшний день. Хэллоуин празднуют ярко: переодеваются в "страшные" костюмы, режут в тыквах мордочки, люди надевают маски, а дети ходят в гости, чтобы шуточно требовать сладости. 

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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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