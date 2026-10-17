Церковь почитает еван­ге­ли­ста Лу­ку и пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 18 октября, православные христиане почитают апостола и евангелиста Луку, а также пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го. В народном календаре — Луков день. Их вспоминают 18 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 31 октября.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен.

Какой церковный праздник 18 октября

Лука был врачом апостола Павла, стал его учителем и другом. Лука видел собственными глазами Иисуса Христа, хоть и был "во втором кругу" учеников. Павел страдал глазной болезнью, а Лука лечил его. Святому не удалось полностью его вылечить, но Павел никогда не упрекал своего врача.

Лука имел лучшее образование и любил слушать учителя, пережил с ним все гонения и страдания. Мудрые мысли апостола Павла евангелист записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. Книги святого Луки вошли в Библию.

Иосиф Волоцкий родился в 1440 году, в 20-летнем возрасте отправился с отцом в монастырь, поступил и 15 лет служил отцу. Святой преуспел как в науках, так и в духовности. Иосиф читал псалмы, часто посещал храм, мало питался.

В 1479 году Волоцкий возвел свой монастырь, устроил для больных отдельный дом, иноки заботились о них. Многие знатные люди приходили к Иосифу за советом и благословением, также святой отчаянно боролся с ересью учений евреев. Иосиф отошел к Богу в 1515 году.

Традиции и обычаи 18 октября

В Луков день молятся о сохранении мира и любви в семье. Принято в этот день ходить на рыбалку, так как верили, что улов будет хорошим. Огородники продавали излишки репчатого лука. Считалось, что его стоит съесть в тот же день, чтобы не болеть.

Если листья с вишни не опали - зимы не будет еще долго.

Если луна бледная - к пасмурной погоде.

Если нет снега - зима нескоро.

Что нельзя делать 18 октября