Какой церковный праздник 31 октября и что нельзя делать
Церковь почитает евангелиста Луку и преподобного Иосифа Волоколамского.
В понедельник, 31 октября, православные христиане чтят память апостолу и евангелиста Луку, а также преподобного Иосифа Волоколамского. В народном календаре - Луков день. В мире отмечают Хэллоуин, День Черного моря и День экономии. В Украине празднуют День автомобилиста и дорожника.
С днем ангела поздравляют обладателей имен: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен.
Какой церковный праздник 31 октября
Лука был врачом апостола Павла, стал его учителем и другом. Лука видел собственными глазами Иисуса Христа, хоть и был "во втором кругу" учеников. Павел страдал глазной болезнью, а Лука лечил его. Святому не удалось полностью его вылечить, но Павел никогда не упрекал своего врача.
Лука имел лучшее образование и любил слушать учителя, пережил с ним все гонения и страдания. Мудрые мысли апостола Павла евангелист записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. Книги святого Луки вошли в Библию.
Иосиф Волоцкий родился в 1440 году, в 20-летнем возрасте отправился с отцом в монастырь, поступил и 15 лет служил отцу. Святой преуспел как в науках, так и в духовности. Иосиф читал псалмы, часто посещал храм, мало питался.
В 1479 году Волоцкий возвел свой монастырь, устроил для больных отдельный дом, иноки заботились о них. Многие знатные люди приходили к Иосифу за советом и благословением, также святой отчаянно боролся с ересью учений евреев. Иосиф отошел к Богу в 1515 году.
Традиции и обычаи 31 октября
В Луков день молятся о сохранении мира и любви в семье. Принято в этот день ходить на рыбалку, так как верили, что улов будет хорошим. Огородники продавали излишки репчатого лука. Считалось, что его стоит съесть в тот же день, чтобы не болеть.
- Если листья с вишни не опали - зимы не будет еще долго.
- Если луна бледная - к пасмурной погоде.
- Если нет снега - зима нескоро.
Что нельзя делать 31 октября
- Не нужно есть острое.
- Нельзя давать никому соль.
- Не следует ложиться спать.
- Не следует пересчитывать монеты.
Хэллоуин
Праздник считается кануном Дня всех святых. Истоки любимого западного праздник ведут из кельтской культуры. У кельтов День всех святых знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. День святых должен был отвлечь людей от укоренившихся обычаев язычников.
Однако, несмотря на попытки церкви искоренить Хэллоуин, праздник все равно отмечают по сегодняшний день. Хэллоуин празднуют ярко: переодеваются в "страшные" костюмы, режут в тыквах мордочки, люди надевают маски, а дети ходят в гости, чтобы шуточно требовать сладости.