Церковь почитает еван­ге­ли­ста Лу­ку и пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 31 октября, православные христиане чтят память апостолу и евангелиста Луку, а также пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­ло­ко­лам­ско­го. В народном календаре - Луков день. В мире отмечают Хэллоуин, День Черного моря и День экономии. В Украине празднуют День автомобилиста и дорожника.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен.

Какой церковный праздник 31 октября

Лука был врачом апостола Павла, стал его учителем и другом. Лука видел собственными глазами Иисуса Христа, хоть и был "во втором кругу" учеников. Павел страдал глазной болезнью, а Лука лечил его. Святому не удалось полностью его вылечить, но Павел никогда не упрекал своего врача.

Лука имел лучшее образование и любил слушать учителя, пережил с ним все гонения и страдания. Мудрые мысли апостола Павла евангелист записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. Книги святого Луки вошли в Библию.

Свя­той апо­стол и еван­ге­лист Лу­ка. azbyka.ru

Иосиф Волоцкий родился в 1440 году, в 20-летнем возрасте отправился с отцом в монастырь, поступил и 15 лет служил отцу. Святой преуспел как в науках, так и в духовности. Иосиф читал псалмы, часто посещал храм, мало питался.

В 1479 году Волоцкий возвел свой монастырь, устроил для больных отдельный дом, иноки заботились о них. Многие знатные люди приходили к Иосифу за советом и благословением, также святой отчаянно боролся с ересью учений евреев. Иосиф отошел к Богу в 1515 году.

Пре­по­доб­ный Иосиф Во­лоц­кий. azbyka.ru

Традиции и обычаи 31 октября

В Луков день молятся о сохранении мира и любви в семье. Принято в этот день ходить на рыбалку, так как верили, что улов будет хорошим. Огородники продавали излишки репчатого лука. Считалось, что его стоит съесть в тот же день, чтобы не болеть.

Если листья с вишни не опали - зимы не будет еще долго.

Если луна бледная - к пасмурной погоде.

Если нет снега - зима нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

Не нужно есть острое.

Нельзя давать никому соль.

Не следует ложиться спать.

Не следует пересчитывать монеты.

Хэллоуин

Праздник считается кануном Дня всех святых. Истоки любимого западного праздник ведут из кельтской культуры. У кельтов День всех святых знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. День святых должен был отвлечь людей от укоренившихся обычаев язычников.

Хэллоуин — канун Дня всех святых. открытые источники

Однако, несмотря на попытки церкви искоренить Хэллоуин, праздник все равно отмечают по сегодняшний день. Хэллоуин празднуют ярко: переодеваются в "страшные" костюмы, режут в тыквах мордочки, люди надевают маски, а дети ходят в гости, чтобы шуточно требовать сладости.