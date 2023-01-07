Рождество Христово 7 января - традиции и что нельзя делать
Восточные христиане празднуют Рождение Христа.
В субботу, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Церковный праздник входит в число двунадесятых праздников и сопровождается 40-дневным Рождественским постом, который завершается именно 7 января.
Какой церковный праздник 7 января
Рождество Господа Иисуса Христа - важнейший христианский праздник и государственный праздник в более, чем 100 странах мира. В православном обществе Рождество Христово празднуется 7 января и сопровождается Рождественским постом.
Праздник приурочен к рождению Иисуса Христа. В этот день в городе Вифлееме родился Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии. Иисус родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были волхвы, простые пастухи, которым Ангел сообщил о Рождестве Христовом: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях" (Лк 2,10-12).
Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это же время шли волхвы с востока, которые ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Богомладенцу дары: золото, ладан и смирну. Дары имели глубокий смысл: золото принесли в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. После Рождества наступают святки - святые 12 дней, в течение которых отмечают праздник.
Традиции и обычаи 7 января
На Рождество девушка, страдающая от несчастной любви, сможет отпустить свой "якорь". Для этого девушке нужно взять камень, раскалить в печи, а после этого утопить в проруби. Если камень расколется от холода, то безответное чувство покинет несчастную. Хозяйке дома стоит обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать темную силу.
К Рождеству необходимо надеть новую рубашку, чтобы был богатый урожай: "На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова".
- Если есть иней - к урожаю хлеба.
- Если звезды на небе - к урожаю гороха.
- На дворе метель, значит пчелы будут роиться хорошо.
Что нельзя делать 7 января
- Нельзя идти на рыбалку или охоту.
- Не стоит выполнять домашнюю работу.
- Не следует надевать грязную или сильно поношенную одежду.
- Не стоит надевать темную одежду.
- Нельзя скандалить, сквернословить и ссориться.
- Не нужно отказывать в помощи тем, кто нуждается.
- Нельзя оставить блюда на столе нетронутым.
- Не стоит украшать верхушку елки чем-то другим, а не звездой. Ведь именно она - символ Вифлеемской звезды, возвестила о рождении Иисуса.