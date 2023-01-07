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Рождество Христово 7 января - традиции и что нельзя делать

Восточные христиане празднуют Рождение Христа.

Автор: Шапарь Анастасия
Рождество Христово 7 января - традиции и что нельзя делать
Рождение Иисуса произошло в Вифлееме в 5508 году от сотворения мира.
dailyhoro.ru

В субботу, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Церковный праздник входит в число двунадесятых праздников и сопровождается 40-дневным Рождественским постом, который завершается именно 7 января.

Какой церковный праздник 7 января

Рождество Господа Иисуса Христа - важнейший христианский праздник и государственный праздник в более, чем 100 странах мира. В православном обществе Рождество Христово празднуется 7 января и сопровождается Рождественским постом.

Праздник приурочен к рождению Иисуса Христа. В этот день в городе Вифлееме родился Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии. Иисус родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми гостями божественного младенца были волхвы, простые пастухи, которым Ангел сообщил о Рождестве Христовом: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях" (Лк 2,10-12).

С Рождения Христа начинается отсчет времени.
С Рождения Христа начинается отсчет времени.
depositphotos.com

Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это же время шли волхвы с востока, которые ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Богомладенцу дары: золото, ладан и смирну. Дары имели глубокий смысл: золото принесли в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. После Рождества наступают святки - святые 12 дней, в течение которых отмечают праздник.

Традиции и обычаи 7 января

На Рождество девушка, страдающая от несчастной любви, сможет отпустить свой "якорь". Для этого девушке нужно взять камень, раскалить в печи, а после этого утопить в проруби. Если камень расколется от холода, то безответное чувство покинет несчастную. Хозяйке дома стоит обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать темную силу.

К Рождеству необходимо надеть новую рубашку, чтобы был богатый урожай: "На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова".

  • Если есть иней - к урожаю хлеба.
  • Если звезды на небе - к урожаю гороха. 
  • На дворе метель, значит пчелы будут роиться хорошо.

Что нельзя делать 7 января

  • Нельзя идти на рыбалку или охоту. 
  • Не стоит выполнять домашнюю работу.
  • Не следует надевать грязную или сильно поношенную одежду.
  • Не стоит надевать темную одежду.
  • Нельзя скандалить, сквернословить и ссориться.
  • Не нужно отказывать в помощи тем, кто нуждается.
  • Нельзя оставить блюда на столе нетронутым.
  • Не стоит украшать верхушку елки чем-то другим, а не звездой. Ведь именно она - символ Вифлеемской звезды, возвестила о рождении Иисуса.
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