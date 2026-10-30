Какой церковный праздник 31 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает му­че­ника Епи­маха, а также преподобных Спиридона и Никодима.

Автор: Мельник Анна

В этот день славяне проводили кур в зимние закуты.

В субботу, 31 октября, православные христиане чтят память преподобных Спиридона и Никодима, а также му­че­ника Епи­маха. Их вспоминают 31 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Какой церковный праздник 31 октября

Преподобные Спиридон и Никодим, просфорники Печерские. Святые жили в ХІІ веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже в возрасте. Святой Никодим трудился рядом с преподобным Спиридоном и вел также строгую жизнь.

Пре­по­доб­ные Спи­ри­дон и Ни­ко­дим. открытые источники

Святой Епимах родом из Египта, воспитывался в благочестии и вере, в юности ушел в пустыню. Жил отшельником, постоянно молился Богу. Когда Епимах услышал, что в Александрии началось гонение на христиан, то отправился в город, чтобы морально поддержать верующих.

В Александрии святой обнаружил капище и уничтожил идолов. Идолопоклонники схватили Епимаха и отвезли к начальнику, который бросил святого в темницу. Мученик там встретил многих христиан. Верующих долго мучили, а затем обезглавили.

Свя­той му­че­ник Епи­мах. открытые источники

Традиции и обычаи 31 октября

В этот день принято переводить кур в зимние уголки, а также выбирать птицу на убой. Хозяйки готовили разные блюда из курятины. Охотники в этот день выходили на первую заячью охоту.

Если теплая погода - к сильному ветру в ближайшие дни.

Если снегири поют - к скорой зиме.

Если воробьи громко чирикают - к теплой погоде.

Медведь построил берлогу на возвышенности – весной ожидать сильное половодье.

Что нельзя делать 31 октября