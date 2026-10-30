Какой церковный праздник 31 октября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает мученика Епимаха, а также преподобных Спиридона и Никодима.
В субботу, 31 октября, православные христиане чтят память преподобных Спиридона и Никодима, а также мученика Епимаха. Их вспоминают 31 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 ноября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.
Какой церковный праздник 31 октября
Преподобные Спиридон и Никодим, просфорники Печерские. Святые жили в ХІІ веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже в возрасте. Святой Никодим трудился рядом с преподобным Спиридоном и вел также строгую жизнь.
Святой Епимах родом из Египта, воспитывался в благочестии и вере, в юности ушел в пустыню. Жил отшельником, постоянно молился Богу. Когда Епимах услышал, что в Александрии началось гонение на христиан, то отправился в город, чтобы морально поддержать верующих.
В Александрии святой обнаружил капище и уничтожил идолов. Идолопоклонники схватили Епимаха и отвезли к начальнику, который бросил святого в темницу. Мученик там встретил многих христиан. Верующих долго мучили, а затем обезглавили.
Традиции и обычаи 31 октября
В этот день принято переводить кур в зимние уголки, а также выбирать птицу на убой. Хозяйки готовили разные блюда из курятины. Охотники в этот день выходили на первую заячью охоту.
- Если теплая погода - к сильному ветру в ближайшие дни.
- Если снегири поют - к скорой зиме.
- Если воробьи громко чирикают - к теплой погоде.
- Медведь построил берлогу на возвышенности – весной ожидать сильное половодье.
Что нельзя делать 31 октября
- Не стоит ссориться.
- Нельзя общаться с незнакомцами.