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Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать

Христиане вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну.

Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать
Икона святой княжны Анны Всеволодовны.
pinterest

Во вторник, 3 ноября, православные чествуют святую княжну Анну Всеволодовну. В народе — Анна Холодная. Ее почитают 3 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 ноября. 

С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор.

Какой церковный праздник 3 ноября

3 ноября (16 ноября по старому стилю) - день памяти преподобной Анны, дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича и византийской царевны, а также сест­ры Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха. Анна должна была выйти замуж за византийского царевича, но брак не состоялся. После этого княжна решила посвятить себя вере в Бога. 

Анна Всеволодовна создала первую школу для девочек в Европе.
Анна Всеволодовна создала первую школу для девочек в Европе.
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Примерно в 1086 году Всеволод Ярославич возвел женский Андреевский монастырь. Первой игуменьей стала Анна. Девушка создала первую школу в Европе для девочек, где воспитанницы обучались грамоте, пению и различным ремеслам.

Анна Всеволодовна активно помогала в государственных делах. После смерти митрополита Иоанна княжна отправилась в Византию и вернулась с новым митрополитом. 

В народе в день памяти княжны пристально наблюдали за изменениями погоды. На Руси говорили, что если "Анна без снега - не жди хлеба", "Анна холодная - осень голодная".

Традиции и обычаи 3 ноября

Девушки занимались ткачеством и прядением льна. В народе говорили: "Льняное золото растит девку царевной". На Анну было принято обращаться к знахаркам, чтобы избавиться от сглаза. 

  • Если начались заморозки - в декабре ждать мороз.
  • Ноябрь наступил поздно - к затяжной зиме.
  • Ноябрь в бурых цветах - к суровой зиме.
  • Если летают комары - к теплой зиме.
  • Ноябрьская погода повторится в апреле.

Что нельзя делать 3 ноября

  • Не стоит уходить из дома без сильной надобности. В народе считалось, что сегодня ходит по земле нечистая сила и смотрит, кто и где живет.
  • Нельзя ссориться и сквернословить.
  • Не нужно планировать сегодня дальнюю поездку. 
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