Какой церковный праздник 3 ноября и что нельзя делать
Христиане вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну.
Во вторник, 3 ноября, православные чествуют святую княжну Анну Всеволодовну. В народе — Анна Холодная. Ее почитают 3 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 ноября.
С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор.
Какой церковный праздник 3 ноября
3 ноября (16 ноября по старому стилю) - день памяти преподобной Анны, дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича и византийской царевны, а также сестры Владимира Мономаха. Анна должна была выйти замуж за византийского царевича, но брак не состоялся. После этого княжна решила посвятить себя вере в Бога.
Примерно в 1086 году Всеволод Ярославич возвел женский Андреевский монастырь. Первой игуменьей стала Анна. Девушка создала первую школу в Европе для девочек, где воспитанницы обучались грамоте, пению и различным ремеслам.
Анна Всеволодовна активно помогала в государственных делах. После смерти митрополита Иоанна княжна отправилась в Византию и вернулась с новым митрополитом.
В народе в день памяти княжны пристально наблюдали за изменениями погоды. На Руси говорили, что если "Анна без снега - не жди хлеба", "Анна холодная - осень голодная".
Традиции и обычаи 3 ноября
Девушки занимались ткачеством и прядением льна. В народе говорили: "Льняное золото растит девку царевной". На Анну было принято обращаться к знахаркам, чтобы избавиться от сглаза.
- Если начались заморозки - в декабре ждать мороз.
- Ноябрь наступил поздно - к затяжной зиме.
- Ноябрь в бурых цветах - к суровой зиме.
- Если летают комары - к теплой зиме.
- Ноябрьская погода повторится в апреле.
Что нельзя делать 3 ноября
- Не стоит уходить из дома без сильной надобности. В народе считалось, что сегодня ходит по земле нечистая сила и смотрит, кто и где живет.
- Нельзя ссориться и сквернословить.
- Не нужно планировать сегодня дальнюю поездку.