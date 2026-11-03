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Итальянская классика дома: ароматная паста с томатным соусом и базиликом

Быстро, просто и со вкусом

Автор: Мельник Анна
Итальянская классика дома: ароматная паста с томатным соусом и базиликом
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Паста с насыщенным томатным соусом — это настоящая классика итальянской кухни, которая легко покорит вас с первой порции. Всего несколько простых ингредиентов, ароматный базилик и правильный баланс специй превратят привычный обед в настоящий гастрономический праздник.

Ингредиенты:

  • Спагетти — 500 г
  • Спелые помидоры — 1 кг (или томаты в собственном соку — 800 г)
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Базилик — 1 пучок
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Красный винный или бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Тёртый пармезан — по вкусу
  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок. Стебли базилика измельчите отдельно от листьев, оставив несколько целых листочков для подачи. Свежие помидоры очистите от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками.
  2. Разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжаривайте лук около 7 минут до мягкости. Добавьте чеснок и стебли базилика, а через пару минут — помидоры, уксус, соль и перец. Тушите соус около 15 минут, периодически помешивая, затем добавьте листья базилика и убавьте огонь до минимума.
  3. Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Перед тем как слить воду, сохраните небольшую чашку жидкости.
  4. Переложите готовую пасту прямо в томатный соус и тщательно перемешайте (если соус покажется густоватым, добавьте немного воды из-под спагетти). Перед подачей щедро посыпьте блюдо тёртым пармезаном и украсьте свежими листьями базилика.
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Теги:
рецепты

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