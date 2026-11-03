Итальянская классика дома: ароматная паста с томатным соусом и базиликом

Быстро, просто и со вкусом

Автор: Мельник Анна

Паста с насыщенным томатным соусом — это настоящая классика итальянской кухни, которая легко покорит вас с первой порции. Всего несколько простых ингредиентов, ароматный базилик и правильный баланс специй превратят привычный обед в настоящий гастрономический праздник.

Ингредиенты:

Спагетти — 500 г

Спелые помидоры — 1 кг (или томаты в собственном соку — 800 г)

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Базилик — 1 пучок

Оливковое масло — 1 ст. л.

Красный винный или бальзамический уксус — 1 ст. л.

Тёртый пармезан — по вкусу

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления: