Итальянская классика дома: ароматная паста с томатным соусом и базиликом
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Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Паста с насыщенным томатным соусом — это настоящая классика итальянской кухни, которая легко покорит вас с первой порции. Всего несколько простых ингредиентов, ароматный базилик и правильный баланс специй превратят привычный обед в настоящий гастрономический праздник.
Ингредиенты:
- Спагетти — 500 г
- Спелые помидоры — 1 кг (или томаты в собственном соку — 800 г)
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Базилик — 1 пучок
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Красный винный или бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Тёртый пармезан — по вкусу
- Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и чеснок. Стебли базилика измельчите отдельно от листьев, оставив несколько целых листочков для подачи. Свежие помидоры очистите от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками.
- Разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжаривайте лук около 7 минут до мягкости. Добавьте чеснок и стебли базилика, а через пару минут — помидоры, уксус, соль и перец. Тушите соус около 15 минут, периодически помешивая, затем добавьте листья базилика и убавьте огонь до минимума.
- Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Перед тем как слить воду, сохраните небольшую чашку жидкости.
- Переложите готовую пасту прямо в томатный соус и тщательно перемешайте (если соус покажется густоватым, добавьте немного воды из-под спагетти). Перед подачей щедро посыпьте блюдо тёртым пармезаном и украсьте свежими листьями базилика.