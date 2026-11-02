Все, что вы хотели знать о хурме

Автор: Мельник Анна

Хурма: польза для мужчин и женщин, что приготовить из сезонной ягоды

Осенью любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Эта ягода (именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие) появляется на прилавках магазинов лишь в определенный сезон — с сентября по декабрь. Хурма — сладкая оранжевая ягода. С латинского ее название переводится как «сердечное яблоко». Родом хурма из Китая, но сегодня ее выращивают во многих странах.

Виды хурмы

Растение скрещивают с различными фруктами, придают ему неповторимый вкус, убирают косточки. Благодаря активной работе селекционеров возникло более 400 сортов хурмы. Самые популярные и известные по всему миру — Хачия и Фую.

В наших супермаркетах и на рынках чаще всего можно найти сорта: Королек, Шарон, Бычье сердце. Каждый вид хурмы обладает своим особенным вкусом и ароматом. Плоды отличаются плотностью, цветом, формой, наличием косточек.

Королек — также называют шоколадной хурмой. Плоды круглой формы, оранжевые снаружи и коричневые внутри: чем темнее цвет, тем сочнее фрукт. Сладкий на вкус, не вяжет.

— также называют шоколадной хурмой. Плоды круглой формы, оранжевые снаружи и коричневые внутри: чем темнее цвет, тем сочнее фрукт. Сладкий на вкус, не вяжет. Шарон — гибрид яблока с хурмой. Имеет плотную структуру. Вкус сладкий, напоминает айву, яблоко и абрикос вместе.

— гибрид яблока с хурмой. Имеет плотную структуру. Вкус сладкий, напоминает айву, яблоко и абрикос вместе. Бычье сердце — большие плоды с сочной ярко-оранжевой мякотью. В этом сорте хурмы нет косточек, и очень тонкая шкурка. При сдавливании бычье сердце легко лопается, поэтому его сложно транспортировать.

— большие плоды с сочной ярко-оранжевой мякотью. В этом сорте хурмы нет косточек, и очень тонкая шкурка. При сдавливании бычье сердце легко лопается, поэтому его сложно транспортировать. Ромашка — ранний сорт, второе название которого — инжирная хурма. Мякоть начинает темнеть по мере созревания. Плод состоит из секций, которые напоминают лепестки цветка.

— ранний сорт, второе название которого — инжирная хурма. Мякоть начинает темнеть по мере созревания. Плод состоит из секций, которые напоминают лепестки цветка. Мандаринная — бескосточковая сладкая хурма. Плод очень похож на мандарин. За вкусовые качества получила второе название — медовая.

— бескосточковая сладкая хурма. Плод очень похож на мандарин. За вкусовые качества получила второе название — медовая. Хачия — самый вяжущий сорт хурмы. Плоды в форме сердца можно есть только после полного созревания. Очень богата на танины.

— самый вяжущий сорт хурмы. Плоды в форме сердца можно есть только после полного созревания. Очень богата на танины. Фую — по форме схожа с помидором. Эту хрустящую хурму можно есть даже в недозрелом виде. Она практически не вяжет, хоть и содержит дубильные вещества.

Польза хурмы pinterest

Калорийность и БЖУ хурмы

Хурма имеет низкую калорийность: 67 ккал на 100 г продукта. В 100 г хурмы содержится:

0,5 г белков;

0,4 г жиров;

15,3 г углеводов.

Польза хурмы

В хурме содержится множество витаминов, органических кислот, минералов и микроэлементов: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний, натрий, бета-каротин, а также пищевые волокна — клетчатка.

Хурма благотворно влияет на работу ЖКТ при язвенной болезни, болезни печени и почек благодаря низкой концентрации кислот. Ягода полезна при заболеваниях сердца, рекомендуется в качестве дополнительного средства для восстановления нервной системы, приносит пользу организму в целом. Ее рекомендуют употреблять при атеросклерозе и повышенном артериальном давлении. Этот продукт полезен для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии. Снижает уровень холестерина. Антибактериальные свойства плода помогают бороться с патогенами в кишечнике, налаживая процесс пищеварения. Хурма обладает мочегонным действием, помогая снять отеки, которые могут образовываться из-за недостаточной работы сердца.

Хурма pinterest

Польза хурмы для мужчин

Кальций, железо, белки, углеводы, органические кислоты, витамины A, B, C — все они благотворно влияют на мужское здоровье. Регулярное употребление хурмы помогает предотвратить болезни мочеполовой системы, простатит. Высокое содержание клетчатки оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, питая микрофлору кишечника.

Польза хурмы для женщин

Вещества, содержащиеся в этом ярком плоде, борются со свободными радикалами. Хурма помогает замедлить процессы старения. Антиоксиданты (витамины A, C), полиненасыщенные жирные кислоты благотворно сказываются на состоянии кожи, возвращая ей упругость и эластичность, регулируют жирность.

Вред хурмы

Хурма содержит около 25% сахарозы, поэтому ее нельзя есть диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Танины, придающие этой ягоде вяжущий вкус, могут быть опасны. Больше всего их в кожуре, поэтому ее лучше снимать. Детям до 3 лет давать хурму нельзя. В хурме содержится большое количество воды и пищевых волокон, которые обладают легким слабительным действием. С осторожностью стоит есть эту ягоду людям, страдающим запорами, геморроем. При переедании хурма может вызвать и обратный эффект: понос и рвоту.

Применение хурмы в кулинарии

Чаще всего хурму едят свежей. Однако из неё получаются отличные салаты и закуски, десерты и выпечка, коктейли и другие напитки. С хурмой можно готовить очень интересные мясные блюда.

Ароматный пирог с хурмой и фундуком: пошаговый рецепт

Ароматный пирог с хурмой и фундуком pinterest

Ингредиенты:

Мука — 240 г

Хурма — 1 шт.

Фундук — 30 г

Сахар — 6 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сливки 33% — 180 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Орехи подсушите на сухой сковороде, очистите от кожицы и измельчите. Муку смешайте с разрыхлителем и солью. Хурму нарежьте дольками. Яйца с сахаром взбейте с помощью миксера в течение 2 минут. Затем влейте сливки и продолжайте взбивать еще пару минут. Добавьте муку, перемешайте и вылейте в смазанную маслом форму. Выложите дольки хурмы сверху. Посыпьте орехами и выпекайте в духовке 35 минут при температуре 180°C.

Салат с хурмой, миндалём и пармезаном: пошаговый рецепт

Салат с хурмой, миндалём и пармезаном pinterest

Ингредиенты:

Хурма - 1 шт.

Измельчённый миндаль - ½ стакана

Пармезан - 70–100 г

Рукола - 3–4 горсти

Лук-шалот - ½ шт.

Цикорий - 2 головки

Лимонный сок -1 ст. л.

Мёд - 1 ч. л.

Молотый чёрный перец - ¼ ч. л.

Морская соль - ⅛ ч. л.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Способ приготовления:

Тонко нарежьте лук, цикорий и пармезан. Хурму разрежьте на дольки. Смешайте нарезанные ингредиенты, руколу и миндаль. Отдельно соедините оливковое масло с лимонным соком, мёдом, чёрным перцем и морской солью. Влейте заправку в салат и хорошо перемешайте.

Ранее мы писали про кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды.