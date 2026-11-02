Хурма: польза для мужчин и женщин, что приготовить из сезонной ягоды
Все, что вы хотели знать о хурме
Осенью любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Эта ягода (именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие) появляется на прилавках магазинов лишь в определенный сезон — с сентября по декабрь. Хурма — сладкая оранжевая ягода. С латинского ее название переводится как «сердечное яблоко». Родом хурма из Китая, но сегодня ее выращивают во многих странах.
Виды хурмы
Растение скрещивают с различными фруктами, придают ему неповторимый вкус, убирают косточки. Благодаря активной работе селекционеров возникло более 400 сортов хурмы. Самые популярные и известные по всему миру — Хачия и Фую.
В наших супермаркетах и на рынках чаще всего можно найти сорта: Королек, Шарон, Бычье сердце. Каждый вид хурмы обладает своим особенным вкусом и ароматом. Плоды отличаются плотностью, цветом, формой, наличием косточек.
- Королек — также называют шоколадной хурмой. Плоды круглой формы, оранжевые снаружи и коричневые внутри: чем темнее цвет, тем сочнее фрукт. Сладкий на вкус, не вяжет.
- Шарон — гибрид яблока с хурмой. Имеет плотную структуру. Вкус сладкий, напоминает айву, яблоко и абрикос вместе.
- Бычье сердце — большие плоды с сочной ярко-оранжевой мякотью. В этом сорте хурмы нет косточек, и очень тонкая шкурка. При сдавливании бычье сердце легко лопается, поэтому его сложно транспортировать.
- Ромашка — ранний сорт, второе название которого — инжирная хурма. Мякоть начинает темнеть по мере созревания. Плод состоит из секций, которые напоминают лепестки цветка.
- Мандаринная — бескосточковая сладкая хурма. Плод очень похож на мандарин. За вкусовые качества получила второе название — медовая.
- Хачия — самый вяжущий сорт хурмы. Плоды в форме сердца можно есть только после полного созревания. Очень богата на танины.
- Фую — по форме схожа с помидором. Эту хрустящую хурму можно есть даже в недозрелом виде. Она практически не вяжет, хоть и содержит дубильные вещества.
Калорийность и БЖУ хурмы
Хурма имеет низкую калорийность: 67 ккал на 100 г продукта. В 100 г хурмы содержится:
- 0,5 г белков;
- 0,4 г жиров;
- 15,3 г углеводов.
Польза хурмы
В хурме содержится множество витаминов, органических кислот, минералов и микроэлементов: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний, натрий, бета-каротин, а также пищевые волокна — клетчатка.
- Хурма благотворно влияет на работу ЖКТ при язвенной болезни, болезни печени и почек благодаря низкой концентрации кислот. Ягода полезна при заболеваниях сердца, рекомендуется в качестве дополнительного средства для восстановления нервной системы, приносит пользу организму в целом.
- Ее рекомендуют употреблять при атеросклерозе и повышенном артериальном давлении.
- Этот продукт полезен для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии. Снижает уровень холестерина.
- Антибактериальные свойства плода помогают бороться с патогенами в кишечнике, налаживая процесс пищеварения. Хурма обладает мочегонным действием, помогая снять отеки, которые могут образовываться из-за недостаточной работы сердца.
Польза хурмы для мужчин
Кальций, железо, белки, углеводы, органические кислоты, витамины A, B, C — все они благотворно влияют на мужское здоровье. Регулярное употребление хурмы помогает предотвратить болезни мочеполовой системы, простатит. Высокое содержание клетчатки оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, питая микрофлору кишечника.
Польза хурмы для женщин
Вещества, содержащиеся в этом ярком плоде, борются со свободными радикалами. Хурма помогает замедлить процессы старения. Антиоксиданты (витамины A, C), полиненасыщенные жирные кислоты благотворно сказываются на состоянии кожи, возвращая ей упругость и эластичность, регулируют жирность.
Вред хурмы
Хурма содержит около 25% сахарозы, поэтому ее нельзя есть диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Танины, придающие этой ягоде вяжущий вкус, могут быть опасны. Больше всего их в кожуре, поэтому ее лучше снимать. Детям до 3 лет давать хурму нельзя. В хурме содержится большое количество воды и пищевых волокон, которые обладают легким слабительным действием. С осторожностью стоит есть эту ягоду людям, страдающим запорами, геморроем. При переедании хурма может вызвать и обратный эффект: понос и рвоту.
Применение хурмы в кулинарии
Чаще всего хурму едят свежей. Однако из неё получаются отличные салаты и закуски, десерты и выпечка, коктейли и другие напитки. С хурмой можно готовить очень интересные мясные блюда.
Ароматный пирог с хурмой и фундуком: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Мука — 240 г
- Хурма — 1 шт.
- Фундук — 30 г
- Сахар — 6 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Сливки 33% — 180 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Орехи подсушите на сухой сковороде, очистите от кожицы и измельчите.
- Муку смешайте с разрыхлителем и солью.
- Хурму нарежьте дольками.
- Яйца с сахаром взбейте с помощью миксера в течение 2 минут. Затем влейте сливки и продолжайте взбивать еще пару минут. Добавьте муку, перемешайте и вылейте в смазанную маслом форму. Выложите дольки хурмы сверху.
- Посыпьте орехами и выпекайте в духовке 35 минут при температуре 180°C.
Салат с хурмой, миндалём и пармезаном: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Хурма - 1 шт.
- Измельчённый миндаль - ½ стакана
- Пармезан - 70–100 г
- Рукола - 3–4 горсти
- Лук-шалот - ½ шт.
- Цикорий - 2 головки
- Лимонный сок -1 ст. л.
- Мёд - 1 ч. л.
- Молотый чёрный перец - ¼ ч. л.
- Морская соль - ⅛ ч. л.
- Оливковое масло - 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Тонко нарежьте лук, цикорий и пармезан. Хурму разрежьте на дольки.
- Смешайте нарезанные ингредиенты, руколу и миндаль.
- Отдельно соедините оливковое масло с лимонным соком, мёдом, чёрным перцем и морской солью.
- Влейте заправку в салат и хорошо перемешайте.
Ранее мы писали про кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды.