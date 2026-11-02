Осенняя классика: крем-суп из тыквы и шампиньонов

Идеальное осеннее блюдо

Автор: Мельник Анна

Согревающий и невероятно ароматный — этот тыквенный крем-суп с обжаренными шампиньонами станет идеальным решением для уютного обеда или ужина. Минимальный набор ингредиентов, совсем немного времени — и на вашем столе окажется изысканное блюдо с нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 500 г

Шампиньоны — 200 г

Сливки (10%) — 100 мл

Вода — 150–200 мл

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Свежая петрушка — несколько веточек для подачи

Способ приготовления: