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Осенняя классика: крем-суп из тыквы и шампиньонов

Идеальное осеннее блюдо

Автор: Мельник Анна
Осенняя классика: крем-суп из тыквы и шампиньонов
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Согревающий и невероятно ароматный — этот тыквенный крем-суп с обжаренными шампиньонами станет идеальным решением для уютного обеда или ужина. Минимальный набор ингредиентов, совсем немного времени — и на вашем столе окажется изысканное блюдо с нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 500 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Сливки (10%) — 100 мл
  • Вода — 150–200 мл
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Свежая петрушка — несколько веточек для подачи

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тыкву небольшими кубиками, а чеснок измельчите. Переложите их в сотейник или кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне 20–30 минут до мягкости тыквы.
  2. Мелко нашинкуйте лук, а шампиньоны нарежьте тонкими пластинами. Разогрейте оливковое масло на сковороде, пассеруйте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и обжаривайте до полного выпаривания сока.
  3. Переложите обжаренные шампиньоны с луком в кастрюлю к тыкве (отложите несколько красивых ломтиков грибов для декора). Взбейте содержимое блендером до однородной шелковистой консистенции.
  4. Влейте сливки, добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Поставьте суп на умеренный огонь и доведите до кипения, после чего сразу снимите с плиты.
  5. Подавайте блюдо горячим, украсив отложенными шампиньонами и листочками свежей петрушки.
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Теги:
блюда из тыквы, рецепты

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