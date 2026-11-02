Осенняя классика: крем-суп из тыквы и шампиньонов
Идеальное осеннее блюдо
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Согревающий и невероятно ароматный — этот тыквенный крем-суп с обжаренными шампиньонами станет идеальным решением для уютного обеда или ужина. Минимальный набор ингредиентов, совсем немного времени — и на вашем столе окажется изысканное блюдо с нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 500 г
- Шампиньоны — 200 г
- Сливки (10%) — 100 мл
- Вода — 150–200 мл
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежая петрушка — несколько веточек для подачи
Способ приготовления:
- Нарежьте тыкву небольшими кубиками, а чеснок измельчите. Переложите их в сотейник или кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне 20–30 минут до мягкости тыквы.
- Мелко нашинкуйте лук, а шампиньоны нарежьте тонкими пластинами. Разогрейте оливковое масло на сковороде, пассеруйте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и обжаривайте до полного выпаривания сока.
- Переложите обжаренные шампиньоны с луком в кастрюлю к тыкве (отложите несколько красивых ломтиков грибов для декора). Взбейте содержимое блендером до однородной шелковистой консистенции.
- Влейте сливки, добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Поставьте суп на умеренный огонь и доведите до кипения, после чего сразу снимите с плиты.
- Подавайте блюдо горячим, украсив отложенными шампиньонами и листочками свежей петрушки.