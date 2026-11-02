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SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Певица вышла замуж за бывшего жениха Рамины Эсхакзай

Автор: Коваленко Наталья
SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы
SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) и адвокат Евгений Пронин официально стали мужем и женой. Первыми кадрами с церемонии поделились в соцсетях звездные гости — блогер Инна Мирошниченко и ее муж, телеведущий Тимур Мирошниченко.

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Для важного дня SKYLERR выбрала белое платье прямого кроя с длинным шлейфом, V-образным вырезом и шалью, отказавшись от фаты в пользу распущенных волос с локонами. Свадебный образ дополнил букет из ярких желтых калл. Евгений Пронин предстал в классическом черном смокинге с бабочкой.

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/_inna_mi_

Впоследствии и сама SKYLERR поделилась фотосессией с любимым, где они демонстрировали обручальные кольца после церемонии росписи.

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official
SKYLERR и Евгений Пронин поженились instagram.com/skylerr_official

Отношения певицы и юриста начались в конце 2024 года со знакомства в сети. Их первое свидание оказалось крайне нестандартным: Пронин предложил девушке авторскую экскурсию по Байковому кладбищу в Киеве. Публично свой роман пара подтвердила в конце 2025 года, а в начале октября 2026-го Евгений сделал предложение любимой прямо во время съемок видео посреди поля.

Напомним, что до отношений со SKYLERR Пронин на протяжении пяти лет состоял в отношениях с журналисткой Раминой Эсхакзай. Они расстались весной 2023 года.

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Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд, SKYLERR

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SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

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