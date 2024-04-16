В прошлом году пара усыновила 2-летнего мальчика

Автор: Коваленко Наталья

Жена Мирошниченко второй раз за год стала кандидатом в усыновители instagram.com/timur.miroshnychenko

Жена ведущего программы «ЖВЛ» и комментатора песенного конкурса Евровидение Тимура Мирошниченко во второй раз за 10 месяцев получила статус кандидата в усыновители. В октябре юрист и ведущая Инна Мирошниченко объявила о желании взять еще одного ребенка и подала необходимые бумаги в службу по делам детей и семьи в Днепровском районе Киева.

Читай также: Редкое семейное фото: Дженнифер Лопес представила своих сестер

После полгода посещений курсов Инна наконец-то стала кандидатом в усыновители и вскоре станет мамой в четвертый раз. Соответствующими документами звезда похвасталась на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. «Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители», — поделилась она радостной новостью.

Напомним, что что у супругов Мирошниченко, кроме приемного двухлетнего Марселя, есть двое родных детей — 5-летняя Мия и 4-летний Марк. Поскольку у Тимура из-за роботы не было времени во второй раз проходит курсы, Инна подала документы одна, условно получив статус мамы-одиночки.

Инна Мирошниченко стала кандидатом в усыновители instagram.com/_inna_mi_

Ранее мы писали, что умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов.