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Жена Мирошниченко второй раз за год стала кандидатом в усыновители

В прошлом году пара усыновила 2-летнего мальчика

Автор: Коваленко Наталья
Жена Мирошниченко второй раз за год стала кандидатом в усыновители
Жена Мирошниченко второй раз за год стала кандидатом в усыновители instagram.com/timur.miroshnychenko

Жена ведущего программы «ЖВЛ» и комментатора песенного конкурса Евровидение Тимура Мирошниченко во второй раз за 10 месяцев получила статус кандидата в усыновители. В октябре юрист и ведущая Инна Мирошниченко объявила о желании взять еще одного ребенка и подала необходимые бумаги в службу по делам детей и семьи в Днепровском районе Киева.

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После полгода посещений курсов Инна наконец-то стала кандидатом в усыновители и вскоре станет мамой в четвертый раз. Соответствующими документами звезда похвасталась на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. «Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители», — поделилась она радостной новостью.

Напомним, что что у супругов Мирошниченко, кроме приемного двухлетнего Марселя, есть двое родных детей — 5-летняя Мия и 4-летний Марк. Поскольку у Тимура из-за роботы не было времени во второй раз проходит курсы, Инна подала документы одна, условно получив статус мамы-одиночки.

Инна Мирошниченко стала кандидатом в усыновители instagram.com/_inna_mi_
Инна Мирошниченко стала кандидатом в усыновители instagram.com/_inna_mi_

Ранее мы писали, что умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов.

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, усыновление ребенка, Инна Мирошниченко

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