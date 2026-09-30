Ирина Федишин рассекретила пол третьего ребенка

Певица еще раз станет мамой уже этой осенью

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човник в скором времени станут многодетными родителями. Звездные супруги устроили гендер-пати на природе.

Читай также: «Мумия 4»: первые фото Рейчел Вайс и Брендана Фрейзера со съемок

39-летняя артистка поделилась на своей странице в инстаграме трогательным семейным видео. На торжественный момент пара собралась вместе с двумя сыновьями — 15-летним Юрием и 11-летним Олегом. Для объявления пола малыша они использовали баллоны с цветным дымом, который оказался розового цвета.

Узнав, что у них будет девочка, Ирина и Виталий прыгали от счастья и обнимались. Также продюсер поздравил звездную возлюбленную большим букетом белых роз.

«Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок», — прокомментировала событие певица.

В настоящее время Федишин находится на восьмом месяце беременности. О своей третьей беременности исполнительница официально сообщила 19 августа, показав округлившийся животик.