У звезды сериала «Район Мелроуз» Чада Лоу умерла 13-летняя дочь

Первые подробности трагедии

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Чад Лоу и его жена, продюсер Ким Пейнтер, сообщили о горе в семье. Их средняя дочь Фиона Хеплер Лоу скоропостижно скончалась в возрасте 13 лет.

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О трагедии звезда сериалов «Милые обманщицы», «Район Мелроуз», «Жизнь продолжается» и «Супергёрл» официально рассказал в заявлении для издания People во вторник, 29 сентября.

«Мы глубоко разбиты горем из-за потери нашей любимой Фионы. Ее обожали сестры, и ее глубоко любили родители. Фактически, она была светом нашей жизни. Ее смерть ужасна для всей нашей семьи, и мы просим молитв и обеспечения конфиденциальности в это время», — говорится в комментарии.

В заявлении семья Лоу оставила контактные данные национальной горячей линии психологической поддержки и профилактики суицидов, призвав каждого, кто переживает ментальные трудности, немедленно обращаться за помощью. Таким образом Лоу и его близкие намекнули, что девочка совершила суицид.

Фиона родилась 16 ноября 2012 года и была средней из трех дочерей в семье. 58-летний Чад Лоу и 52-летняя Ким Пейнтер также воспитывают 17-летнюю Мейбел и 10-летнюю Никси.