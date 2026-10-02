Экс-жена Орландо Блума вернулась на подиум после 9-летнего перерыва
Миранда Керр появилась на показе в платье с вырезами на талии
Известная австралийская супермодель и основательница бьюти-бренда KORA Organics Миранда Керр приняла участие в Парижской неделе моды. 37-летняя мама четверых детей неожиданно возобновила карьеру для показа коллекции весна/лето 2027 бренда Stella McCartney. Этот выход стал для Керр первым появлением на подиуме с июня 2017 года, когда она дефилировала на шоу Moschino.
Читай также: Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юностиМиранда продемонстрировала светло-зеленое платье с высокой горловиной и плечами, узлом на талии и эффектными вырезами по бокам. Волосы супермодели собрали в элегантный гладкий пучок, а макияж выполнили в максимально естественных тонах.
Это уже третье сотрудничество Керр с модным домом Stella McCartney — ранее она принимала участие в их показах в октябре 2011 и сентябре 2013 годов.
Напомним, что всемирную славу австралийская модель получила как «ангел» Victoria's Secret, а в 2011 году именно она презентовала на шоу легендарный Fantasy Bra стоимостью $2,5 млн, украшенный жемчугом и бриллиантами.
Керр в 2010–2013 годах была женой британского актера Орландо Блума, от которого воспитывает 15-летнего сына Флинна. С 2017 года она состоит в браке с миллиардером и сооснователем Snapchat Эваном Шпигелем. У пары трое общих сыновей.