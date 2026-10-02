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Экс-жена Орландо Блума вернулась на подиум после 9-летнего перерыва

Миранда Керр появилась на показе в платье с вырезами на талии

Автор: Коваленко Наталья
Экс-жена Орландо Блума вернулась на подиум после 9-летнего перерыва
Экс-жена Орландо Блума вернулась на подиум после 9-летнего перерыва
Getty Images

Известная австралийская супермодель и основательница бьюти-бренда KORA Organics Миранда Керр приняла участие в Парижской неделе моды. 37-летняя мама четверых детей неожиданно возобновила карьеру для показа коллекции весна/лето 2027 бренда Stella McCartney. Этот выход стал для Керр первым появлением на подиуме с июня 2017 года, когда она дефилировала на шоу Moschino.

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Миранда продемонстрировала светло-зеленое платье с высокой горловиной и плечами, узлом на талии и эффектными вырезами по бокам. Волосы супермодели собрали в элегантный гладкий пучок, а макияж выполнили в максимально естественных тонах.

Это уже третье сотрудничество Керр с модным домом Stella McCartney — ранее она принимала участие в их показах в октябре 2011 и сентябре 2013 годов.

Напомним, что всемирную славу австралийская модель получила как «ангел» Victoria's Secret, а в 2011 году именно она презентовала на шоу легендарный Fantasy Bra стоимостью $2,5 млн, украшенный жемчугом и бриллиантами.

Керр в 2010–2013 годах была женой британского актера Орландо Блума, от которого воспитывает 15-летнего сына Флинна. С 2017 года она состоит в браке с миллиардером и сооснователем Snapchat Эваном Шпигелем. У пары трое общих сыновей.

Миранда Керр вернулась на подиум
Миранда Керр вернулась на подиум
Getty Images

Миранда Керр вернулась на подиум
Миранда Керр вернулась на подиум
Getty Images

Миранда Керр вернулась на подиум
Миранда Керр вернулась на подиум
Getty Images

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Теги:
Неделя Моды в Париже, Орландо Блум, шоу-бизнес

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