Перед смертью Панеттьери пропало ее кольцо от Кличко за полмиллиона долларов

Хайден Панеттьери очень дорожила украшением, которое Владимир Кличко преподнес ей на помолвке.

Незадолго до смерти Хайден Пенеттьери, которой не стало 16 сентября, исчезло его драгоценное обручальное кольцо. Украшение американской актрисе подарил украинский боксер Владимир Кличко в 2013 году, когда пара обручилась.

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Хайден очень дорожила перстнем, стоимость которого оценивается в полмиллиона долларов. Кольцо имело большой бриллиант изумрудной огранки и было создано ювелирным брендом Montblanc по идеям самой Панеттьери. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, близкие актрисы предполагают, что украшение мог унести кто-то из находившихся рядом с ней последние дни жизни. Этот человек, мол, мог стдать ювелирное изделие в ломбард. Однако подтверждений версии нет.

К моменту смерти Пенетьер рядом с ней были бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. Ранее Хикерсон был осужден за физическое насилие над актрисой. Также источники утверждали, что он годами брал у нее деньги.

Мать Хайден Лесли Уогел ранее заявляла, что Хикерсон заложил некоторые вещи ее дочери. Среди них была и винтажная гитара.

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Об исчезновении драгоценностей Панеттьери сообщал и Владимир Кличко. Он обратился в суд по поводу назначения его опекуном имущества бывшей невесты, чтобы защитить интересы их общей дочери, 11-летней Каи.