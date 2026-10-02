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Перед смертью Панеттьери пропало ее кольцо от Кличко за полмиллиона долларов

Хайден Панеттьери очень дорожила украшением, которое Владимир Кличко преподнес ей на помолвке.

Автор: Дмитрий Сыч
Перед смертью Панеттьери пропало ее кольцо от Кличко за полмиллиона долларов
Украшение могло оказаться в ломбарде
instagram haydenpanettiere

Незадолго до смерти Хайден Пенеттьери, которой не стало 16 сентября, исчезло его драгоценное обручальное кольцо. Украшение американской актрисе подарил украинский боксер Владимир Кличко в 2013 году, когда пара обручилась.

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Хайден очень дорожила перстнем, стоимость которого оценивается в полмиллиона долларов. Кольцо имело большой бриллиант изумрудной огранки и было создано ювелирным брендом Montblanc по идеям самой Панеттьери. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, близкие актрисы предполагают, что украшение мог унести кто-то из находившихся рядом с ней последние дни жизни. Этот человек, мол, мог стдать ювелирное изделие в ломбард. Однако подтверждений версии нет.

К моменту смерти Пенетьер рядом с ней были бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. Ранее Хикерсон был осужден за физическое насилие над актрисой. Также источники утверждали, что он годами брал у нее деньги.

Мать Хайден Лесли Уогел ранее заявляла, что Хикерсон заложил некоторые вещи ее дочери. Среди них была и винтажная гитара.

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Об исчезновении драгоценностей Панеттьери сообщал и Владимир Кличко. Он обратился в суд по поводу назначения его опекуном имущества бывшей невесты, чтобы защитить интересы их общей дочери, 11-летней Каи.

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Теги:
Владимир Кличко, украшения, деньги, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, помолвка, Хейден Панеттьер, личная жизнь звезд

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