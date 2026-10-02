Внучка Ротару показалась в Париже в образе за полтора миллиона

София Евдокименко посетила в столице Франции неделю моды.

София Евдокименко – 25-летняя модница и внучка певицы Софии Ротару – посетила показ женской коллекции сезона весна-лето 2027 в рамках Парижской недели моды. Для выхода она выбрала черный кожаный комплект и массивные золотые аксессуары.

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Образ состоял из приталенного жакета стоимостью 11 500 евро и юбки-карандаша за 5900 евро. В интервью The Gloss Channel София отметила, что любит внимание к деталям, а саму неделю моды назвала особым событием.

Наряд дополнили золотые украшения от Schiaparelli. Среди них – серьги за 1400 евро, колье-чокер с переплетенными руками за 4800 евро, кольцо в форме замочной скважины за 900 евро и массивное украшение в виде глаза за 2400 евро.

На жакете также было по меньшей мере 15 золотых брошей. Завершили ансамбль туфли на каблуке за 2500 евро и красный клатч с тиснением в виде губ, который стоит 2800 евро. Так что общая стоимость образа составляла примерно 32 200 евро, а это – свыше 1,6 миллиона гривен.

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

instagram iamsofiaeve

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Для появления на модном мероприятии Евдокименко сделала выразительный макияж с акцентом на глаза и уложила волосы с эффектом мокрых прядей. Она также позировала на полу, демонстрируя детали одежды и аксессуары.