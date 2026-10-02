Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юности
Как знаменитый артист выглядел в 90-х
Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юности instagram.com/yuriynikitin
Известный украинский певец Андрей Данилко, которого миллионы поклонников обожают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, 2 октября празднует свой 53-й день рождения.
Читай также: Педан рассекретил роман 21-летней дочери с финалистом «МастерШеф. Дети»По этому случаю его многолетний продюсер и близкий друг Юрий Никитин обнародовал в своем инстаграме серию редких фото из личного альбома.
На опубликованных архивных снимках можно увидеть, как выглядел Данилко в самом начале карьеры в девяностых. На первом из кадров юный артист задумчиво пьет кофе из маленькой чашки, а на другом — позирует вместе с самим Никитиным и еще одним другом на фоне вечернего пейзажа.
«С днем рождения, дорогой мой человек! Будь счастлив. Люблю тебя», — трогательно обратился к Андрею продюсер.
Андрей Данилко в молодости
Андрей Данилко в молодости