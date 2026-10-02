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Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юности

Как знаменитый артист выглядел в 90-х

Автор: Коваленко Наталья
Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юности
Никитин поздравил Данилко с 53-летием и показал его в юности instagram.com/yuriynikitin

Известный украинский певец Андрей Данилко, которого миллионы поклонников обожают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, 2 октября празднует свой 53-й день рождения.

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По этому случаю его многолетний продюсер и близкий друг Юрий Никитин обнародовал в своем инстаграме серию редких фото из личного альбома.

На опубликованных архивных снимках можно увидеть, как выглядел Данилко в самом начале карьеры в девяностых. На первом из кадров юный артист задумчиво пьет кофе из маленькой чашки, а на другом — позирует вместе с самим Никитиным и еще одним другом на фоне вечернего пейзажа.

«С днем рождения, дорогой мой человек! Будь счастлив. Люблю тебя», — трогательно обратился к Андрею продюсер.

Андрей Данилко в молодости
Андрей Данилко в молодости

Андрей Данилко в молодости
Андрей Данилко в молодости

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Теги:
Андрей Данилко, Верка Сердючка, Юрий Никитин, шоу-бизнес, день рождения звезд

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