Netflix объявил дату премьеры документального мини-сериала о Мэттью Перри

Сестра звезды «Друзей» впервые даст интервью

Автор: Коваленко Наталья

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального мини-сериала о жизни и наследии актера Мэттью Перри, который получил мировую славу благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья».

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Проект под названием «Тот, что про Мэттью Перри» (The One About Matthew Perry) станет первой масштабной документальной лентой, созданной при поддержке семьи и ближайших друзей звезды. Премьера трехсерийного проекта состоится 27 октября 2026 года — накануне третьей годовщины со дня смерти актера.

Режиссером трехсерийной ленты выступила обладательница премии «Эмми» Мэри Робертсон, а производством занималась компания Maxine Productions.

Сериал расскажет о пути Перри от начинающего актера до звезды мирового масштаба, а также осветит его многолетнюю борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. Создатели проекта обещают показать настоящего Мэттью — человека вне его экранного образа Чендлера Бинга.

Мэттью Перри Getty Images

В документалке будут использованы ранее не опубликованные фотографии и видео из личного архива семьи Перри, а также эксклюзивные интервью.

Важной частью проекта стали откровения младшей сестры Мэттью — Миа Перри Бовик, которая работает психотерапевтом и писательницей. Она впервые согласилась дать интервью на камеру о своем брате.

В сериале зрители увидят воспоминания более десятка людей, которые были рядом с Перри в разные периоды его жизни, в частности его бывшие избранницы и друзья из реабилитационных центров.

Напомним, что Мэттью Перри трагически ушел из жизни в октябре 2023 года в возрасте 54 лет в результате случайной передозировки.