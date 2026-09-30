Известная певица поведала, как Потап и Настя "были частью" ее жизни

Марта Адамчук отреагировала на ситуации, связанные с Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских – с этими исполнителями она начинала свой шоу-бизнесовый путь.

Марта Адамчук – певица и звезда "Женского квартала" – вспомнила годы своего сотрудничества с Потапом и Настей Каменских. А еще она рассказала, почему до сих пор эмоционально реагирует на изменения в жизни бывших коллег.

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Знакомство Марты с парой произошло еще во время учебы в университете. Потап и Настя тогда искали бэк-вокалистку для живых выступлений, а Адамчук пригласили на прослушивание по рекомендации музыкантов. На кастинге она спела вместе с Каменскими – и их голоса хорошо сочетались. После этого Марта присоединилась к команде и проработала с артистами около трех лет. Об этом говорится на blik.

instagram marta_adamchuk

За это время они много гастролировали и проводили вместе немало времени вне сцены. Адамчук вспоминает, что с Настей у них сформировались близкие отношения: из-за постоянного пребывания рядом они даже чувствовали себя одинаково и иногда одновременно болели.

Когда Марта решила покинуть команду ради сольной карьеры, Каменских отнеслась к этому с пониманием. Певица не хотела, чтобы коллега уходила, но в то же время не стала препятствовать ее стремлению самостоятельно строить дальнейшую карьеру.

Адамчук сказала, что нынешняя ситуация с Потапом и Настей ей неприятна, ведь в свое время они были важной частью ее жизни и профессионального становления. В то же время артистка не берется осуждать бывших коллег, хотя их решения ее и разочаровывают.

Отдельно Марта высказалась о Потапе. По ее мнению, его организаторские способности и энергию можно было бы направить на помощь Украине. Она, мол, понимает право человека бояться, но публичным лицам, по ее словам, следует особенно осторожно демонстрировать свои страхи, чтобы не наносить вред другим.

instagram marta_adamchuk

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Адамчук также объяснила, почему, по ее мнению, украинский шоу-бизнес поменялся. Она связывает это не только с обновлением состава артистов, но и изменением общественного запроса. Сейчас, по ее мнению, исполнители ожидают большей искренности и способности испытывать реалии, которыми живет страна. По мнению певицы, когда артист находится вдали от Украины, ему сложнее уловить актуальный контекст.