АфишаАфиша
Русский Українська

Известная певица поведала, как Потап и Настя "были частью" ее жизни

Марта Адамчук отреагировала на ситуации, связанные с Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских – с этими исполнителями она начинала свой шоу-бизнесовый путь.

Автор: Дмитрий Сыч
Известная певица поведала, как Потап и Настя "были частью" ее жизни
Адамчук даже болела одновременно с Каменских
instagram marta_adamchuk

Марта Адамчук – певица и звезда "Женского квартала" – вспомнила годы своего сотрудничества с Потапом и Настей Каменских. А еще она рассказала, почему до сих пор эмоционально реагирует на изменения в жизни бывших коллег.

Читай также: Продюсер Лободы и Поляковой ответил, "похоронил" ли Потап Каменских

Знакомство Марты с парой произошло еще во время учебы в университете. Потап и Настя тогда искали бэк-вокалистку для живых выступлений, а Адамчук пригласили на прослушивание по рекомендации музыкантов. На кастинге она спела вместе с Каменскими – и их голоса хорошо сочетались. После этого Марта присоединилась к команде и проработала с артистами около трех лет. Об этом говорится на blik.

instagram marta_adamchuk

За это время они много гастролировали и проводили вместе немало времени вне сцены. Адамчук вспоминает, что с Настей у них сформировались близкие отношения: из-за постоянного пребывания рядом они даже чувствовали себя одинаково и иногда одновременно болели.

Когда Марта решила покинуть команду ради сольной карьеры, Каменских отнеслась к этому с пониманием. Певица не хотела, чтобы коллега уходила, но в то же время не стала препятствовать ее стремлению самостоятельно строить дальнейшую карьеру.

Адамчук сказала, что нынешняя ситуация с Потапом и Настей ей неприятна, ведь в свое время они были важной частью ее жизни и профессионального становления. В то же время артистка не берется осуждать бывших коллег, хотя их решения ее и разочаровывают.

Отдельно Марта высказалась о Потапе. По ее мнению, его организаторские способности и энергию можно было бы направить на помощь Украине. Она, мол, понимает право человека бояться, но публичным лицам, по ее словам, следует особенно осторожно демонстрировать свои страхи, чтобы не наносить вред другим.

instagram marta_adamchuk

Читай также: Каменских заявила, что ее "тело не воспринимает" украинского языка

Адамчук также объяснила, почему, по ее мнению, украинский шоу-бизнес поменялся. Она связывает это не только с обновлением состава артистов, но и изменением общественного запроса. Сейчас, по ее мнению, исполнители ожидают большей искренности и способности испытывать реалии, которыми живет страна. По мнению певицы, когда артист находится вдали от Украины, ему сложнее уловить актуальный контекст.

Читайте нас в Google.News
Теги:
певица, Потап, критика, Настя Каменских, Потап и Настя, шоу-бизнес

Статьи по теме

Кароль объяснила, почему не ходит в кино и на концерты коллег
Кароль объяснила, почему не ходит в кино и на концерты коллег
Гвинет Пэлтроу показала нежные кадры с мужем в годовщину свадьбы
Гвинет Пэлтроу показала нежные кадры с мужем в годовщину свадьбы
Netflix объявил дату премьеры документального мини-сериала о Мэттью Перри
Netflix объявил дату премьеры документального мини-сериала о Мэттью Перри
У звезды сериала «Район Мелроуз» Чада Лоу умерла 13-летняя дочь
У звезды сериала «Район Мелроуз» Чада Лоу умерла 13-летняя дочь
MamaRika поделилась яркими кадрами с отдыха на Крите
MamaRika поделилась яркими кадрами с отдыха на Крите
Мозговая показала 11-летнюю дочь и ее картину, вдохновленную путешествием
Мозговая показала 11-летнюю дочь и ее картину, вдохновленную путешествием

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK