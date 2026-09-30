Гвинет Пэлтроу показала нежные кадры с мужем в годовщину свадьбы

Акторка и Брэд Фелчак празднуют 8-ю годовщину брака

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса и основательница бренда Goop Гвинет Пэлтроу отметила восьмую годовщину брака со своим мужем, телевизионным сценаристом, режиссером и продюсером Брэдом Фэлчаком. По этому случаю 54-летняя обладательница «Оскара» поделилась редкими романтическими кадрами с 55-летним избранником в инстаграме.

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На снимках влюбленные держатся за руки во время прогулки и позируют на отдыхе в саду. Также Гвинет добавила короткое видео, где она и Брэд обнимаются и целуются на побережье океана. Ролик Пэлтроу дополнила песней Брюса Спрингстина «Dream Baby Dream», а в подписи к посту добавила цифру «8» с двумя эмодзи в виде сердец.

Напомним, что пара познакомилась в 2010 году на съемках популярного сериала «Хор», где Фэлчак выступал сосоздателем, а Пэлтроу сыграла приглашенную роль учительницы. На тот момент оба находились в других браках (Гвинет была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, а Брэд — за продюсером Сюзанной Букиник).

Отношения между ними зародились в августе 2014 года после их разводов. Официально как пара они появились на праздновании 50-летия Роберта Дауни-младшего в апреле 2015 года.

В 2017 году Брэд и Гвинет тайно обручились, а 29 сентября 2018 года сыграли свадьбу в Хэмптонсе в кругу самых близких друзей и родственников.

Гвинет Пэлтроу с мужем instagram.com/gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу с мужем instagram.com/gwynethpaltrow