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Кароль объяснила, почему не ходит в кино и на концерты коллег

Тина Кароль на показах фильмов и музыкальных шоу очень придирчива к нюансам.

Автор: Дмитрий Сыч
Кароль объяснила, почему не ходит в кино и на концерты коллег
Кароль раскрыла, в чем состоит ее "профдеформация"
instagram tina_karol

Тина Кароль рассказала, как выбирает проводить свободное время после насыщенной работы. Артистка отметила, что вместо громких мероприятий выбирает тишину, покой и уединение.

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По словам исполнительницы, ей комфортнее находиться в полумраке, где мало людей и посторонних звуков. Кароль сказала, что от яркого света у нее болят глаза.

Поход в кинотеатр не всегда помогает певице расслабиться. На показах она замечает киноляпы и другие профессиональные детали, что мешает ей наслаждаться фильмами.

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Не слишком комфортно Кароль чувствует себя и на концертах коллег. Многолетняя работа в музыке сформировала у нее требовательное отношение к вокалу, поэтому фальшивое исполнение мешает артистке погрузиться в атмосферу выступления. Тина назвала это своей "профдеформацией".

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Теги:
концерты, кино, шоу, Тина Кароль, критика, шоу-бизнес

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