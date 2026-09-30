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Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила его с 50-летием

Кристен Пазик публично обратилась к футболисту

Автор: Коваленко Наталья
Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила его с 50-летием
Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила его с 50-летием instagram.com/kristenpazik

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко 29 сентября отметил свой юбилей. Обладателю «Золотого мяча» и президенту УАФ исполнилось 50 лет.

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По этому случаю жена спортсмена, американская модель Кристен Пазик, публично обратилась к нему с теплыми поздравлениями.

Она опубликовала фото Андрея в черном костюме на фоне золотистой цифры 50. В подписи к кадру Кристен поблагодарила мужа за безусловную любовь и пожелала ему еще множество незабываемых моментов вместе.

«50 лет вокруг солнца. Твоя энергия, страсть и настойчивость коснулись сердец многих людей. Спасибо за твою непреклонную преданность и безграничную любовь. Нам всем очень повезло, что ты есть в нашей жизни. Мы восхищаемся всем, чего ты достиг, но еще больше гордимся тем, какой ты человек. Пусть следующий этап жизни принесет новые мечты, замечательные приключения и еще больше незабываемых совместных моментов. С днем рождения!», — написала Пазик.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомились в 2002 году в Милане на модной вечеринке Giorgio Armani. В июле 2004 года пара сыграла частную свадьбу на гольф-поле во Вашингтоне. Супруги воспитывают четверых сыновей — Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

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Теги:
Андрей Шевченко, юбилей, шоу-бизнес, жены звезд, день рождения звезд

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