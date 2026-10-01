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Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»

Актриса похвасталась отдыхом в компании бойфренда и друзей

Автор: Коваленко Наталья
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Getty Images

Американская актриса Сидни Суини поделилась в инстаграме яркими кадрами с отдыха в Лейк-Пауэлл (штат Юта). 29-летняя звезда сериала «Эйфория» и фильма «Кто угодно, кроме тебя» отправилась в отпуск вместе с друзьями и своим бойфрендом — 45-летним музыкальным продюсером и бизнесменом Скутером Брауном.

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На нескольких снимках Сидни появилась в ярко-красном слитном купальнике с глубоким вырезом и высокими бедрами, что мгновенно напомнило фанатам культовый образ Памелы Андерсон из сериала 1990-х «Спасатели Малибу».

Среди других опубликованных фото — романтические кадры, где Скутер обнимает актрису на катере, снимки с вечеринки и серия полароидных снимков. Также Суини продемонстрировала отличную физическую форму, занимаясь вейксерфингом, вейкбордингом и катаясь на водных лыжах.

«Когда твой мужчина везет тебя на Луну», — подписала серию фотографий Суини.

Напомним, что Сидни и Скутер закрутили роман после знакомства на громкой свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в 2025 году.

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney
Сидни Суини на отдыхе с бойфрендом и друзьями instagram.com/sydney_sweeney

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Теги:
Спасатели Малибу, шоу-бизнес, фото в купальнике, Сидни Суини

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