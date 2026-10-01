"Не знаю, сколько еще выдержу": Денисенко обратилась к украинцам

Наталка Денисенко написала эмоциональное послание у себя в блоге.

Наталка Денисенко поделилась волнениями из-за жизни в Киеве во время войны. Украинская актриса отметила, что постоянная опасность и неопределенность заставляют ее задумываться, сможет ли она и дальше оставаться в столице.

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В инстаграме артистка рассказала, что все чаще думает о том, как долго еще выдержит жизнь в таких условиях. Несмотря на сложные обстоятельства, Киев остается для нее любимым городом, поэтому размышления о возможном выезде даются ей непросто.

В то же время Наталка обратилась к подписчикам, переживающим подобный период. Она призвала их держаться и подчеркнула, что даже в самые сложные моменты важно помнить: они не одиноки.

instagram natalka_denisenko

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К слову, Наталка Денисенко в последние месяцы несколько раз показывала свой заграничный отдых с нынешним мужем Юрием Ярошенко. Но уезжать из Украины надолго она не желает, поскольку не уверена в возможности построить карьеру за границей.