Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа

«Мисс Украина Вселенная-2021» похвасталась стильным образом во время прогулки по Франции

Автор: Коваленко Наталья

Украинская модель и блогерша Анна Неплях поделилась с подписчиками в инстаграме кадрами из новой фотосессии. Съемки прошли во время пребывания 32-летней звезды во Франции.

Читай также: Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови

На опубликованных фото обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» предстала в стильном тотал-блэк образе, состоявшем из коротких шорт и элегантного жакета от бренда Mocko и стильной шляпки от Hoops.

Свой лук Анна дополнила темными капроновыми колготками, туфлями с острым золотистым носком, украшениями и черной кожаной сумкой. Для одного из снимков она добавила вуаль и очки в красной оправе.

Часть снимков была сделана в комнате с видом на исторические здания Парижа и Опера Гарнье, где Анна соблазнительно позировала в кресле. На других кадрах Неплях появилась на улице вблизи бутика Ralph Lauren.

Также она поделилась фото со старинной скульптурой льва в парке и интерьером ресторана с красно-черными стенами и роскошной люстрой.

«В Париже rain, на душе pain», — подписала подборку модель, добавив эмодзи в виде зонтика.

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Париже instagram.com/neplyah