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"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении

Оля Цибульская раскрыла причины набора килограммов и их устранения.

Автор: Дмитрий Сыч
"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении
Цибульская дважды за последние годы худела на 15 кг
instagram cybulskaya

Оля Цибульская рассказала о заметных изменениях в фигуре и назвала свою нынешнюю массу. Артистке удалось избавиться от 15 килограммов. Результатами похудения она поделилась в телеэфире.

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Исполнительница отметила, что во время полномасштабной войны набрала лишние килограммы из-за стресса, который пыталась заедать:

"Я зажирала все свои стрессы, и это было очень видно".

Понять проблему ей помогли видео и фотографии из концертного тура прошлой весной. Тогда Цыбульская заметила изменения во внешности – сравнила себя со свинкой Пеппой, а также почувствовала одышку и тяжесть во время выступлений.

В марте певица решила серьезно заняться собой и начала путь похудания. С того времени ей удалось сбросить полтора десятка килограммов.

instagram cybulskaya

instagram cybulskaya

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В настоящее время масса артистки составляет 57 кг. Цибульская отметила, что довольна своим видом и снова чувствует себя стройной. Последний раз подобной формы она достигала в 2019 году, когда также похудела на 15 килограммов.

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Теги:
певица, ведущая, шоу-бизнес, Оля Цибульская, похудела, похудеть, похудение, вес звезд

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