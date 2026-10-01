АфишаАфиша
Русский Українська

Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина

Поедет ли звездная мама к имениннику в Великобританию

Автор: Коваленко Наталья
Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина
Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль готовится к важному событию. Уже скоро ее сын будет праздновать совершеннолетие. Вениамину исполнится 18 лет 18 ноября. О планах на праздник артистка рассказала в интервью для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

Читай также: Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа

На вопрос журналистки о том, настаивает ли сын на ее приезде к нему в Великобританию, звезда сцены ответила, что собирается его навестить, но хочет спланировать все так, чтобы он не отвлекался от учебы. Также Кароль рассекретила, что в декабре Вениамин вернется на родину.

«Он приедет уже в декабре сюда. Я к нему, безусловно, поздравлять, обязательно. Надо будет выкроить время в учебе, потому что, как вы знаете, дети находятся в кампусе и в принципе к ним… А, ну, есть экстра случаи, когда к ним можно. А так они находятся в комьюнити. И я не прерываю его учебу никакими своими эмоциональными всплесками», — поделилась Тина.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Тина Кароль, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат
"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении
"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа
Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа
Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови
Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови
Звезда «Безумной свадьбы» Инна Приходько жестко высказалась о Виннике, Потапе и Марченко
Звезда «Безумной свадьбы» Инна Приходько жестко высказалась о Виннике, Потапе и Марченко

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK