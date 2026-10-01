Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина

Поедет ли звездная мама к имениннику в Великобританию

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Тина Кароль готовится к важному событию. Уже скоро ее сын будет праздновать совершеннолетие. Вениамину исполнится 18 лет 18 ноября. О планах на праздник артистка рассказала в интервью для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

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На вопрос журналистки о том, настаивает ли сын на ее приезде к нему в Великобританию, звезда сцены ответила, что собирается его навестить, но хочет спланировать все так, чтобы он не отвлекался от учебы. Также Кароль рассекретила, что в декабре Вениамин вернется на родину.

«Он приедет уже в декабре сюда. Я к нему, безусловно, поздравлять, обязательно. Надо будет выкроить время в учебе, потому что, как вы знаете, дети находятся в кампусе и в принципе к ним… А, ну, есть экстра случаи, когда к ним можно. А так они находятся в комьюнити. И я не прерываю его учебу никакими своими эмоциональными всплесками», — поделилась Тина.