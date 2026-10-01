Модель отправилась в медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем

Автор: Коваленко Наталья

Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», модель и блогерша Екатерина Лозовицкая поделилась с подписчиками новыми фото с медового месяца. Звезда, которая на прошлой неделе вышла замуж за участника «Голосу країни-13» Гидаята Сеидова, вместе с любимым проводит отдых в Карпатах.

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На своей странице в инстаграме Лозовицкая показала, какую фотосессию ей устроил муж. Модель позировала в сауне возле большого панорамного окна, из которого открывается вид на горные пейзажи.

Екатерина выбрала лаконичное черное бикини на завязках, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Девушка отказалась от макияжа и распустила длинные волосы.

«Как же здесь сказочно», — эмоционально подписала Лозовицкая, отметив в публикации Mountain Residence Hotel wellness&spa в Буковеле.

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska