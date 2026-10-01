АфишаАфиша
Русский Українська

Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат

Модель отправилась в медовый месяц вместе со своим новоиспеченным мужем

Автор: Коваленко Наталья
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», модель и блогерша Екатерина Лозовицкая поделилась с подписчиками новыми фото с медового месяца. Звезда, которая на прошлой неделе вышла замуж за участника «Голосу країни-13» Гидаята Сеидова, вместе с любимым проводит отдых в Карпатах.

Читай также: Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая снялась в бикини на фоне Карпат

На своей странице в инстаграме Лозовицкая показала, какую фотосессию ей устроил муж. Модель позировала в сауне возле большого панорамного окна, из которого открывается вид на горные пейзажи.

Екатерина выбрала лаконичное черное бикини на завязках, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Девушка отказалась от макияжа и распустила длинные волосы.

«Как же здесь сказочно», — эмоционально подписала Лозовицкая, отметив в публикации Mountain Residence Hotel wellness&spa в Буковеле.

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая в бикини в Карпатах instagram.com/kateryna_lozovytska

Читайте нас в Google.News
Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, фото в купальнике, Екатерина Лозовицкая

Статьи по теме

"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении
"Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Горячее Памелы Андерсон: Сидни Суини снялась в купальнике в стиле «Спасателей Малибу»
Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина
Тина Кароль поделилась планами на празднование 18-летия сына Вениамина
Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа
Неплях в мини-шортах снялась на фоне дождливого Парижа
Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови
Виктория Булитко пожаловалась, что ей не разрешили стать донором крови
Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день
Взгляд на миллион: как наносить тушь, чтобы она не осыпалась и держалась весь день

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK