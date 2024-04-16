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Умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов

На момент смерти ему было 56 лет

Автор: Коваленко Наталья
Умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов
Умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов facebook.com/BratyKapranovy

Ушел из жизни популярный украинский писатель, издатель и YouTube-блогер Дмитрий Капранов. О смерти 56-летнего общественного деятеля и популяризатора украинской литературы и истории сообщил его брат-близнец Виталий Капранов в Facebook.

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В сообщении о потери близкого человека Виталий рассказал, что Дмитрий умер внезапно утром, 16 апреля. Причины смерти пока не разглашаются. А дата и место проведения церемонии прощания будут объявлены позже.

«Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините», — говорится в заявлении.

Напомним, что братья Капрановы в 1999 году основали издательство «Зелений пес», а пять лет назад создали YouTube-канал «Имени Т. Г. Шевченко», на котором рассказывали об истории Украины.

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Теги:
украинские писатели, шоу-бизнес, смерть звезд

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