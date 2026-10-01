«Наконец-то могу показать»: Наталья Могилевская похвасталась новым авто

Певица поделилась впечатлениями от покупки

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками в инстаграме видео, в котором похвасталась новым автомобилем. В начале ролика артистка в солнцезащитных очках демонстрирует на камеру ключ от авто, после чего направляется к белому кроссоверу Audi Q5 и садится на заднее сиденье.

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На кадрах Могилевская детально показала, как машина выглядит снаружи и внутри. В конце видео певица улыбается из открытого окна и посылает воздушный поцелуй. В публикации исполнительница рассекретила, что воспользовалась услугами компании, которая занимается доставкой авто из США и Кореи.

«Ну что, наконец-то могу показать ее вам. Вот так выглядит результат нашей истории с Grandcar Ukraine. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних переживаний и главное, что все получилось именно так, как я хотела. Спасибо за помощь со всем процессом», — написала Наталья.