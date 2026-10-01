64-летний Джим Керри тайно женился

Что известно о его избраннице

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известный голливудский актер и комик Джим Керри больше не холостяк. 64-летняя звезда фильмов «Маска», «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» тайно женился на актрисе и художнице Мин А.

Читай также: Netflix объявил дату премьеры документального мини-сериала о Мэттью Перри

Информацию о свадьбе в среду, 30 сентября, официально подтвердил представитель актера в комментарии для издания People . Отмечается, что частная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

Влюбленные вместе уже несколько лет. Впервые папарацци застали их на свидании в феврале 2022 года, однако свой официальный светский дебют как пара они совершили лишь семь месяцев назад. В феврале 2026 года Керри появился с Мин А на красной дорожке премии César Awards в Париже, где ему вручали почетную награду.

Во время своей речи, произнесенной на французском языке, Джим впервые публично признался возлюбленной в чувствах, назвав ее своей «удивительной спутницей».

Керри официально был женат дважды: на бывшей актрисе Мелиссе Вомер в 1987–1995 годах (в этом браке родилась единственная дочь Джима — Джейн) и на коллеге по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли в 1996–1997 годах.

Также у него были романтические отношения с актрисами Джинджер Гонзага, Рене Зеллвегер и моделью Дженни Маккарти.