Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка

Нардеп до сих пор не развелся со второй женой Инной

Автор: Коваленко Наталья

Многократный чемпион мира в силовом многоборье, украинский актер и нардеп Василий Вирастюк поделился подробностями личной жизни. В интервью программе «Слава+» на YouTube-канале ведущего Славы Демина 49-летняя знаменитость признался, что сейчас «влюблен и счастлив».

По словам Василия, новая возлюбленная в прошлом году подарила ему четвертого ребенка. «Это четвертый сын. Зовут Владимир Васильевич. Буквально на днях ему исполнится 9 месяцев», — рассказал Вирастюк.

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Политик и бывший спортсмен рассекретил, что его девушку зовут Ирина и она младше на 11 лет. Пара познакомилась в 2019 году в Ивано-Франковске, когда Ирина подошла к Вирастюку, чтобы сфотографироваться. В 2021 году между ними завязалось общение, которое во время полномасштабной войны переросло в романтические отношения.

Василий признался, что начал встречаться с Ириной, когда его вторая жена Инна вместе с детьми после вторжения РФ переехала за границу.

«У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Но я думаю, что это клин клином. Потому что я тот поступок тоже воспринял как измену. Изменой с ее стороны, потому что сделала по-своему. Если бы мы проживали в Бородянке или Броварах и она поехала за границу, тогда да, окей, мы спасаем детей. Но в этом случае...», — подчеркнул Вирастюк.

Стронгмен отметил, что до сих пор состоит в браке с Инной, поскольку жена застягивает процесс развода. Отметим, что о разрыве пары стало известно в феврале 2023 года.

Вирастюк добавил, что уже познакомил детей от первого и второго браков со своим младшим сыном и заявил, что пока не знает, будет ли официально жениться в третий раз на Ирине.

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