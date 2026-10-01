Звезда «Холма одного дерева» София Буш заключила однополый брак

Актриса тайно вышла замуж за футболистку Эшлин Харрис

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса София Буш и бывшая профессиональная футболистка сборной США Эшлин Харрис признались, что тайно поженились еще летом 2025 года.

Читай также: 64-летний Джим Керри тайно женился

Об этом влюбленные рассказали в интервью изданию Vogue . Церемония состоялась в северной части штата Нью-Йорк. На событии присутствовали только двое маленьких детей Харрис — дочь Слоун и сын Оушен.

Цветы для свадебного букета собирали непосредственно на территории их дома. После обмена клятвами семья завершила день жаркой зефира на костре.

Вместо громкого заявления в соцсетях, 44-летняя звезда сериалов «Холм одного дерева» и «Полиция Чикаго» и ее 40-летняя избранница лично объехали близких и друзей, чтобы сообщить им радостную новость.

«Когда ты достигаешь этого этапа в своей жизни, начинаешь разбираться, что твое, а что всегда было для всех остальных. Ты играешь на стадионах перед 60 000 человек с 15 или 16 лет, а я начала играть персонажа для десятков миллионов людей, когда мне был 21. Это такая привилегия — иметь возможность выступать как спортсмен или актер, но это также связано с определенными издержками. Ты не моя партнерша, понимаешь? Ты моя жена. И это так замечательно — говорить это», — обратилась к возлюбленной София.

Слухи о романе Софии Буш и Эшлин Харрис появились осенью 2023 года. Впоследствии в 2024 году актриса совершила каминг-аут как квир-персона и официально подтвердила их отношения.

Ранее София была замужем за коллегой по сериалу «Холм одного дерева» Чадом Майклом Мюрреем (2005–2006) и бизнесменом Грантом Хьюзом (2022–2024). Эшлин Харрис состояла в браке с коллегой по сборной Али Кригер, с которой воспитывала двоих усыновленных детей.

Буш анонсировала, что особое откровение о свадьбе вошло в автобиографическую книгу, над которой она работала почти десять лет. Мемуары «And I Will Tell You Mine» выйдут в печать 27 октября.