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Цымбалюк сделал новое тату на спине и показал результат

Какую надпись нанес на тело актер

Автор: Коваленко Наталья
Цымбалюк сделал новое тату на спине и показал результат
Цымбалюк сделал новое тату на спине и показал результат instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк решил сделать еще одну татуировку. Звезда сериала «Поймать Кайдаша» и экс-участник «Холостяка» в инстаграм-сториз продемонстрировал новую надпись на спине.

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Тарас поделился кадрами из столичного тату-салона, где показал процесс подготовки и уже готовый результат. На опубликованных фото Цымбалюк позировал обнаженным по пояс, стоя спиной к камере. Новым рисунком на теле актера стала надпись Freedom (свобода), размещенная в верхней части спины над другими татуировками.

Помимо свежего тату, на кадре четко видно изображение розы ветров, год рождения актера «1989», надпись «the world is yours» (мир принадлежит тебе) с бабочкой, латинскую фразу «memento vivere» (помни, что нужно жить), слово «she» (она), а также цифру «7» и другие символы.

«Продолжаем докомплектовывать спину», — прокомментировал новые снимки Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк сделал новое тату instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новое тату instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк сделал новое тату instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новое тату instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Теги:
Татуировки звезд, шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк

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