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Скандальный «психолог» Спартак Суббота сделал предложение инста-модели

Блогер женится во второй раз

Автор: Коваленко Наталья
Скандальный «психолог» Спартак Суббота сделал предложение инста-модели
Скандальный «психолог» Спартак Суббота сделал предложение инста-модели instagram.com/spartaksubbota, instagram.com/eliiiz.kom

Украинский видеоблогер и ведущий проекта «Подкаст-терапия» Спартак Суббота объявил о помолвке. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 32-летняя звезда Сети сообщил, что сделал предложение модели из Днепра Елизавете Комар, которая моложе его на 8 лет.

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Невеста «псевдопсихолога» засветила роскошное кольцо на безымянном пальце. Судя по снимкам в профиле девушки, Спартак попросил Елизавету стать его женой во время отдыха в одесской гостиннице, которая находится в историческом здании «Пассаж».

Ранее Суббота говорил, что был два года женат на девушке по имени Анна родом из Луцка. Как долго блогер в отношениях с Комар, пока неизвестно.

Спартак Суббота женится instagram.com/spartaksubbota, instagram.com/eliiiz.kom
Спартак Суббота женится instagram.com/spartaksubbota, instagram.com/eliiiz.kom

Спартак Суббота женится instagram.com/eliiiz.kom
Спартак Суббота женится instagram.com/eliiiz.kom

Напомним, что весной прошлого года Спартак попал в скандал из-за ложных утверждений о его медицинском образовании. Он представил документы о том, что учился в университете Богомольца. Однако Министерство образования и науки Украины заявило о том, что данные о дипломе магистра Субботы отсутствуют в реестре документов об образовании ЕГЭБО, а Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании МОН не выдавало. Министерство передало эту информацию в Национальную полицию с просьбой проверить возможную подделку документов.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.

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Теги:
шоу-бизнес, помолвка

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