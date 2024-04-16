Звезда «Детей шпионов» Алекса Вега оплакивает смерть дочери

Актриса родила мертвого ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Американские актеры и многодетные родители Алекса Вега и Карлос Пена поделились трагической новостью. В понедельник,15 апреля, 35-летняя исполнительница роли Кармен Кортес в серии фильмов «Дети шпионов» и 34-летняя звезда сериала «Биг Тайм Раш» объявили в совместном заявлении в Инстаграм, что их четвертый ребенок родился мертвым.

По словам пары, они потеряли дочь, для которой выбрали имя Инди Рекс. Алекса и Карлос отметили, что девочка была очень красивой и рассекретили, что у малышки были темные волосы как у папы. Супруги поблагодарили всех близких за поддержку в этот тяжелый период.

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«Когда дело доходит до потери, никогда не найти подходящих слов. После прекрасных и мирных родов наша дочь Инди родилась спокойно. Это было болезненное путешествие. Но в боли мы обрели покой. Бог продолжает утешать и держать нас в Своих объятиях. Молитвы окружающих нас людей оказали огромную поддержку в это трудное время года. Эта маленькая девочка уже во многом изменила нашу жизнь. Она была просто прекрасна. И была похож на папу. Темные волосы и все такое. Горе пришло к нам волнами. Моменты ощущения полного опустошения... затем моменты ощущения счастья от того, что мы просто провели с ней мгновение. Мы не можем понять, почему происходят подобные вещи, и, возможно, никогда не получим ответы на эти вопросы. Инди Рекс ПенаВега, ты полностью изменила наш мир. Ты перевезла нас на новое место. Ты дала нам сообщество, которого мы так жаждали. Мы любим, что тебе не терпится увидеть, сколько еще жизней ты изменишь», — говорится в сообщении.

Пена и Вега объявили о том, что ждут четвертого ребенка в ноябре 2023 года. У них также есть 6-летний Оушен, 4-летний Кингстон и 2-летняя Рио.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.