Авария случилась, когда артистка ехала на выступление в Черкасскую область

Автор: Коваленко Наталья

Приходько попала в ДТП и пожаловалась на плохие дороги instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская исполнительница Анастасия Приходько сообщила, что попала в ДТП. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис знаменитость поделилась первыми подробностями инцидента.

По словам Приходько, авария произошла, когда она ехала на концерт в один из населенных пунктов Черкасской области. Из-за повреждений авто звезде пришлось вызывать эвакуатор.

Анастасия заверила фанов, что она не пострадала и отделалась одним испугом. Певица отметила, что причиной ДТП стали плохие дороги и засветила на видео огромные ямы.

Приходько добавила, что после аварии выяснила, какая компания отвечает за ремонт трассы и с использованием нецензурной лексики высказалась о ее бездействии, однако в ролике решила убрать звук.

«Ехала артистка на концерт в Чернобай. А попала в ДТП. Я просто в ах… Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе. И везла свою ласточку. Испугалась невероятно. Я здесь трехэтажный мат говорю в сторону компании. Я уже знаю, кто ответственен за эту трассу», — написала она.

Анастасия Приходько попала в ДТП instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько попала в ДТП instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько попала в ДТП instagram.com/prykhodko_official

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