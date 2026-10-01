Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем в старинном замке

Танцовщица поделилась историей знакомства с третьим мужем и рассказала об их свадебной церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко в конце сентября в третий раз вышла замуж. Избранником звезды стал австриец Кристиан. В интервью для издания Marie Claire Елена раскрыла подробности их знакомства и организации церемонии в замке.

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Муж Елены Шоптенко Кристиан работает в сфере безопасности и управления рисками. По словам танцовщицы, его работа заключается в том, чтобы «помогать людям и организациям быть готовыми к разным рискам и проходить через кризисные ситуации». На протяжении многих лет он реализовывал проекты в сложных регионах мира, в том числе и в Украине еще задолго до встречи с Еленой. Сейчас Кристиан работает в Вене в межправительственной организации ICMPD (Международный центр по развитию миграционной политики) и развивает собственную консалтинговую компанию.

«Кристиан — австриец, конвертированный в украинца, как я его шутя называю. Но для меня особенно важно то, что он делал и продолжает делать для Украины. Он не просто профессионально работал там. Он также самостоятельно финансировал и реализовывал гуманитарные проекты в Украине, вкладывая собственные деньги и время, потому что искренне болеет за нее. С человеком с другими взглядами я просто не могла бы быть», — признается Шоптенко.

Свадьба Елены Шоптенко instagram.com/marieclaire_ua

Хореограф также отметила его невероятное спокойствие и любовь к ее ребенку, 8-летнему сыну Алексею.

«Он невероятно добрый человек, с огромным сердцем. И очень спокойный — как удав после обеда. Он видел много настоящих кризисов, поэтому мелочи его не выбивают из равновесия. И это важно, потому что выдержать меня — это еще та задача! Рядом с ним я чувствую себя абсолютно собой. Без необходимости что-то доказывать, контролировать или соответствовать чьим-то ожиданиям. Для меня это и есть чувство безопасности. Он очень хороший отец. То, как он принял моего сына, для меня сказало все, что мне нужно было знать», — поделилась звезда.

Кроме этого, Кристиан занимается дайвингом, ездит на мотоцикле, много путешествует и интересуется историей.

Первая встреча пары состоялась примерно четыре с половиной года назад, а ближе они познакомились через полгода на новогоднем мероприятии в Вене для украинских детей-переселенцев, где Елена проводила мастер-класс, а Кристиан выступал соорганизатором. Оба тогда были со своими детьми: у Кристиана есть дочь от бывшей избранницы.

Свадьба Елены Шоптенко instagram.com/marieclaire_ua

Романтические отношения завязались еще через полгода, а уже через год Кристиан сделал Елене предложение. Впрочем, к свадьбе влюбленные шли два с половиной года. Предложение состоялось на знаменитом Венском колесе обозрения Wiener Riesenrad в парке Пратер в специальном частном вагоне для ужина.

«Во время ужина он сделал мне предложение, и для меня это было абсолютно неожиданно. Он очень тщательно все спланировал и даже советовался с моей лучшей подругой, которая живет во Франции, насчет выбора кольца. Тогда я как раз пыталась адаптироваться после вынужденной эмиграции и собирала свою жизнь по кусочкам, поэтому о замужестве вообще не думала. А теперь это колесо стало для нас особым местом. Каждый год в день предложения мы возвращаемся туда, чтобы сделать совместное фото. Это уже наша маленькая традиция», — рассказала Елена.

Локацией для свадьбы стал старинный замок Schloss Hagenberg в Нижней Австрии, который также называют замком Афродиты. Елена выбрала его за камерность, отсутствие пафоса и уникальный интерьер с сочетанием старины и современного искусства.

Церемония объединила культуры двух стран: по украинской традиции пара становилась на свадебный рушник, а по австрийской — состоялось распиливание бревна двуручной пилой, что символизирует совместное преодоление трудностей в гармонии.

«И именно этот момент стал для меня самым трогательным. Я просто окончательно расплакалась. Потому что рушник — это часть моей культуры, традиция моей родины, часть того, что определяет меня как украинку. И для меня было чрезвычайно важно, что муж, который не является украинцем, принимает эту часть моей идентичности. Мы очень разные. Если подумать, шанс, что мы вообще встретимся, был, пожалуй, минимальным. Но это произошло, и я невероятно счастлива. И даже несмотря на то, что мне пришлось вынужденно покинуть свою страну, я точно знаю: где бы я ни была, я все равно буду нести с собой свою культуру и свою идентичность», — поделилась Шоптенко.

Свадьба Елены Шоптенко instagram.com/marieclaire_ua

На создании двух свадебных образов настояла стилист Таня Ромашко. Главным требованием Шоптенко была выраженная украинская идентичность и комфорт.

Для официальной части выбрали закрытое фактурное платье от бренда WONA Concept, которое изготавливали по меркам на расстоянии и прислали за неделю до свадьбы. Образ дополнил венок из живых цветов с вуалью от «Мануфактуры венков». Для танцевальной части было легкое платье с iconic-косой от бренда BEVZA.