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Редкое семейное фото: Дженнифер Лопес представила своих сестер

Как сейчас выглядят Лесли и Линда

Автор: Коваленко Наталья
Редкое семейное фото: Дженнифер Лопес представила своих сестер
Редкое семейное фото: Дженнифер Лопес представила своих сестер
Getty Images

Популярная американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес познакомила своих подписчиков с двумя родственницами, которые редко появляются у нее на странице в Инстаграм.

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В разделе сторис 54-летняя исполнительница запостила селфи с родными сестрами — старшей Лесли и младшей Линдой. Известно, что 56-летняя Лесли работает школьным учителем музыки, а 52-летняя Линда — журналистка.

«Сестры», — лаконично написала семейный снимок Джей Ло, который она сделала перед бродвейским спектаклем «Кабаре».

Сестры Дженнифер Лопес instagram.com/jlo
Сестры Дженнифер Лопес instagram.com/jlo

Ранее мы писали, что умер украинский писатель и издатель Дмитрий Капранов.

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Теги:
Дженнифер Лопес, шоу-бизнес, родственники звезд

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