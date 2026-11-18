Церковь почитает Варлаама Печерского и святого пророка Авдия.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 19 ноября, православные христиане чтят память Варлаама Печерского и святого пророка Авдия. Их вспоминают 19 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 2 декабря.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Семен, Федор, Яков.

Какой церковный праздник 19 ноября

Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и трудился домоправителем при дворе израильского царя Ахава, но вел благочестивую жизнь. Жена правителя Иезавель инициировала гонения на христиан, тогда Авдий решил помочь верующим. Святой спрятал в пещерах сто служителей и носил им пищу.

Когда Авдий ушел из царской службы, то стал спутником пророка Илии, всюду следовал за ним, получил дар пророчества.

Свя­той про­рок Ав­дий. открытые источники

Отец Варлаама был уважаемым человеком — был первым боярином у киевского князя Изяслава. Варлаам еще с юношества имел возможность общаться со святыми Антонием и Феодосием. Он смог доказать свою преданность Господу, пройти проверку на верность.

Варлаам принял постриг в монахи. Когда об этом узнал его отец, то пришел в пещеру, насильно одел сына в княжьи одежды и отправил домой. Тогда святой бросил одежду в грязь и 3 дня голодал. Отец испугался и отпустил сына. Вскоре Варлаам стал игуменом в Киево-Печерской лавре.

Пер­вый игу­мен Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. открытые источники

Традиции и обычаи 19 ноября

В народе пророка Авдия называли покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья. Люди сидели возле печи, пили травяной чай и вели разговоры. Также в этот день выгоняли нечисть: хозяин дома обстукивал все оконные рамы и косяки топором. Пастухи, держа в руках топор, несколько раз обходили стадо для защиты скота от дурного глаза.

Если скот бодается - к метелям.

Если ветреный день - к снежной зиме.

Если ясная погода - ждать морозов.

Если выпало много снега - к урожайному году.

Что нельзя делать 19 ноября