Исполнительница похвасталась новой фотосессией

Автор: Коваленко Наталья

Экс-участница «ВИА Гры» Романова снялась в платье с пикантными вырезами instagram.com/misharomanova

Известная украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, снялась в соблазнительном образе. 33-летняя звезда сцены похвасталась результатами новой фотосессии.

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На свой странице в Инстаграм Романова, которая в 2013-2018 годах пела в группе ВИА Гра, запостила подборку кадров, где она демонстрировала роскошную фигуру в темно-коричневом платье на одно плечо от бренда Ego Sum с откровенными вырезами на груди и животе и с длинным разрезом на левом бедре.

Пикантный образ Миша дополнила черными туфлями на высоких каблуках, жемчужным браслетом на ноге и золотистыми украшениями.

«Делюсь с вами фото, которые мы делали на днях. Спасибо талантливой команде», — написала она.

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