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Анджелина Джоли засветила новую татуировку на руке

Актриса набила фразу из известной книги

Автор: Коваленко Наталья
Анджелина Джоли засветила новую татуировку на руке
Анджелина Джоли засветила новую татуировку на руке
Getty Images

У Анджелины Джоли новая татуировка с особым смыслом. Свежий рисунок на теле 48-летняя американская актриса и режиссер продемонстрировала на открытии бродвейской постановки «Аутсайдеры», который она спродюсировала.

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На премьере мюзикла в Нью-Йорке Анджелина похвасталась тату на предплечье, которое сделала на память о работе над «Аутсайдерами».

Спектакль представляет собой адаптацию одноименного романа Сьюзан Элоизы Хинтон 1967 года. Голливудская кинодива решила набить себе на руке курсивом слова «Оставайся золотым», самую известную фразу из этой книги.

Татуировки Джоли на левой руке
Татуировки Джоли на левой руке
Getty Images

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.

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Теги:
Анджелина Джоли, Татуировки звезд

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