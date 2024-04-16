Анджелина Джоли засветила новую татуировку на руке

Актриса набила фразу из известной книги

Автор: Коваленко Наталья

У Анджелины Джоли новая татуировка с особым смыслом. Свежий рисунок на теле 48-летняя американская актриса и режиссер продемонстрировала на открытии бродвейской постановки «Аутсайдеры», который она спродюсировала.

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На премьере мюзикла в Нью-Йорке Анджелина похвасталась тату на предплечье, которое сделала на память о работе над «Аутсайдерами».

Спектакль представляет собой адаптацию одноименного романа Сьюзан Элоизы Хинтон 1967 года. Голливудская кинодива решила набить себе на руке курсивом слова «Оставайся золотым», самую известную фразу из этой книги.

Татуировки Джоли на левой руке Getty Images

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