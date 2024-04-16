АфишаАфиша
Русский Українська

Бывшая Ди Каприо Нина Агдал объявила о первой беременности

Модель ждет ребенка от своего жениха Логана Пола

Автор: Коваленко Наталья
Бывшая Ди Каприо Нина Агдал объявила о первой беременности
Бывшая Ди Каприо Нина Агдал объявила о первой беременности instagram.com/ninaagdal

Датская модель Нина Агдал, которая в 2016-2017 годах встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, станет мамой. 32-летняя звезда подиумов и обложек глянцев беременна первенцем от 29-летнего американского блогера, актера и рестлера Логана Пола, с которым обручилась летом прошлого года.

Читай также: Скандальный «психолог» Спартак Суббота сделал предложение инста-модели

О будущем пополнении звездная пара сообщила в общем посте в Инстаграм. Влюбленные запостили фото, где они целуются на фоне цветущего сада и демонстрируют на камеру снимки УЗИ. По словам Нины и Логана, их ребенок должен родится осенью.

«Еще один Пол появится этой осенью», — говорится в подписи. 

Напомним, что об отношениях Логана и Нины стало известно в августе 2022 года после того, как их заметили вместе во время поездки в Грецию. Первую совместную публикацию в Сети пара сделала спустя четыре месяца, тем самым подтвердив их роман.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Леонардо Ди Каприо, модель, шоу-бизнес, беременность звезд

Статьи по теме

Кейт Бекинсейл устроила развлечения с сенбернаром в спортзале
Кейт Бекинсейл устроила развлечения с сенбернаром в спортзале
Позитив попал в больницу после того, как «услышал Дорофееву с другим»
Позитив попал в больницу после того, как «услышал Дорофееву с другим»
«За заслуги перед Украиной»: Ален Делон получил награду от Зеленского
«За заслуги перед Украиной»: Ален Делон получил награду от Зеленского
Тарабарова в первый день рождения дочери запостила архивное видео из роддома
Тарабарова в первый день рождения дочери запостила архивное видео из роддома
Внук Ротару сверкнул торсом и металлической перчаткой, сославшись на Фауста
Внук Ротару сверкнул торсом и металлической перчаткой, сославшись на Фауста
Меган Фокс озадачила публику своим откровенным селфи
Меган Фокс озадачила публику своим откровенным селфи

Личность дня

Виктория Бэкхем празднует 50-летие: ТОП малоизвестных фактов из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK