Бывшая Ди Каприо Нина Агдал объявила о первой беременности

Модель ждет ребенка от своего жениха Логана Пола

Автор: Коваленко Наталья

Датская модель Нина Агдал, которая в 2016-2017 годах встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, станет мамой. 32-летняя звезда подиумов и обложек глянцев беременна первенцем от 29-летнего американского блогера, актера и рестлера Логана Пола, с которым обручилась летом прошлого года.

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О будущем пополнении звездная пара сообщила в общем посте в Инстаграм. Влюбленные запостили фото, где они целуются на фоне цветущего сада и демонстрируют на камеру снимки УЗИ. По словам Нины и Логана, их ребенок должен родится осенью.

«Еще один Пол появится этой осенью», — говорится в подписи.

Напомним, что об отношениях Логана и Нины стало известно в августе 2022 года после того, как их заметили вместе во время поездки в Грецию. Первую совместную публикацию в Сети пара сделала спустя четыре месяца, тем самым подтвердив их роман.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.