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Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка

Бывший ангел Victoria's Secret рассекретила пол и имя нового члена семьи

Автор: Коваленко Наталья
Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка
Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка
Getty Images

Австралийская супермодель и предпринимательница Миранда Керр в четвертый раз стала мамой. 40-летняя основательница бренда органической косметики KORA Organics и бывший ангел Victoria's Secret  подарила третьего общего ребенка своему нынешнему мужу — американскому миллиардеру и одному из создателей мессенджера Snapchat Эвану Шпигелю.

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О пополнении в семье Миранда сообщила на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала милое фото с букетом цветов, желтыми детскими носочками и голубым одеялом. Керр рассекретила, что родила еще одного сына. Мальчик получил имя Пьер.

«Мы очень рады появлению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керра Шпигеля. Мы очень рады приветствовать нашего четвертого сына в нашей семье. Чувствую себя такой благословенной», — подписала снимок модель.

Напомним, что у Керр и ее 33-летнего муже уже есть пятилетний сын Харт и четырехлетний сын Майлз. Также Миранда воспитывает 12-летнего Флинна от первого брака с актером Орландо Блумом.

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко показала фото из вечеринки по случаю своего 50-летия.

 

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Теги:
супермодели, шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

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