Смерть блогера Юрия Ворожко: известны результаты судмедэкспертизы и дата похорон

Звезду Сети нашли мертвым в бассейне одного и спорткомплексов Кропивницкого

Автор: Коваленко Наталья

Близкая подруга семьи Юрия Ворожко, волонтер и общественный деятель Екатерина Стерпул поделилась новыми деталями смерти блогера. Звезда Сети утонул в бассейне 26 февраля во время утренней тренировке в спортивном комплексе «Фан-клуб» в городе Кропивницкий.

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На своей странице в Инстаграм Стерпул опубликовала видеообращение, в котором сообщила о результатах судмедэкспертизы. Специалисты не обнаружили у Юрия проблем с сердцем и назвали причиной смерти механическую асфиксию. По словам Екатерины, блогер захлебнулся водой, потому что персонал спорткомплекса не предоставил ему своевременно медицинскую помощь. Также Екатерина рассказала, что похороны состоятся в среду, 28 декабря, но время и место обещала сообщить позже.

«Уже есть судмедэкспертиза. Механическая асфиксия. Простыми словами, он захлебнулся водой. Это значит, что ему не оказали должной помощи в бассейне. Никаких тромбов, сердечных заболеваний и других предположений даже нет. Потому это халатность работников. Похороны будут завтра», — сказала она.

В другом ролике волонтер рассекретила, что вместе с беременной женой Ворожко Ириной обратилась к адвокатам, которые уже составили заявление на работников «Фан-клуба» по статье 136 Криминального кодекса Украины о неоказании помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

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