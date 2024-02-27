LP похвасталась подарком от фанов с российских триколором и обратилась к украинским беженцам

Певица попала в скандал из-за видео в худи в цветах российского флага

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица LP, настоящее имя которой Лаура Перголицци, попала в скандал после публикации видео в наряде от российских фанов. Исполнительница хитов «Lost on You» и «When We're High» в Инстаграм-сторис запостила ролик, где она благодарить фан-клуб из РФ за подарок — белое худи с изображением корабля в цветах российского флага и надписью «Russia official».

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После волны критики от украинцев и граждан других стран, которые поддерживают нашу страну, LP удалила видео, однако оно уже распространилось в различных пабликах. Спустя некоторое время Лаура записала другое обращение к подписчикам из Дании. Звезда сцены заявила, что гордится своими слушателями по всему миру и добавила, что поддерживает украинских беженцев и ждет их на своих концертах. Но публичных извинений за видео с российским триколором певица не сделала.

«Приветствую вас в Копенгагене, Дания. Я так горжусь и благодарна моим поклонникам во всем мире, и я знаю, что есть украинские беженцы, и я хочу, чтобы мои украинские поклонники знали, как сильно я вас поддерживаю. Я всегда поддерживаю ваc, и я люблю вас. С нетерпением жду встречи с вами в ближайшие недели. Спасибо за вашу поддержку и не могу дождаться, когда увижу вас», — сказала артистка.

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