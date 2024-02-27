Блогер-миллионник Юрий Ворожко умер в бассейне: первые подробности

На днях он объявил, что в третий раз станет отцом

Автор: Коваленко Наталья

Украинский блогер и волонтер Юрий Ворожко умер в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком в понедельник, 26 февраля. Первыми о гибели 32-летней звезды Сети сообщили журналисты «Суспільного: Кропивницький» со ссылкой на руководителя спортивного учреждения Гарика Хачатряна и спикера полиции области Виталина Бевзенко.

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«При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщила Бевзенко.

Жена Ворожко Ирина подтвердила смерть мужа. На его странице в Инстаграм она опубликовала сторис, где сообщила, что Юрия больше нет в живых и пообещала позже сообщить дату церемонии прощания и другие детали смерти.

Умер Юрий Ворожко instagram.com/yura_vorozhko

Подруга Ворожко, волонтер и общественный деятель Екатерина Стерпул рассекретила, что блогер погиб в комплексе «Фан-клуб». По ее словам, Юрий был утром на тренировке и утонул в бассейне. Екатерина говорит, что по записи видеокамер видно, что блогер пролежал под водой не менее 10 минут прежде, чем на него обратили внимание. Также она расскритиковала спорткомплекс за сообщение, что бассейн не работает из-за технических причин.

Напомним, что Юрий Ворожко за три дня до смерти сообщил о беременности жены третьим ребенком.

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