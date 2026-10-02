Ведущая показала кадры с гала-вечера United for Ukraine

Автор: Коваленко Наталья

Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут посетила благотворительный гала-вечер United for Ukraine, который состоялся в Имперском военном музее в Лондоне. Мероприятие собрало известных деятелей, меценатов и военных ради поддержки Украины и сбора средств для Superhumans Center.

Читай также: Стала известна причина смерти 13-летней дочери звезды «Района Мелроуз» Чада Лоу

В своих инстаграм-сториз звезда показала сервировку столов с именными карточками и кадры с благотворительного аукциона, где разыгрывались эксклюзивные лоты. На опубликованных видео можно услышать отрывки из речей британского принца Гарри и украинского футболиста Андрея Шевченко.

Фреймут появилась на мероприятии в изысканном черном платье с перьями от бренда NUE Studio. Она сфотографировалась с Андреем Шевченко, а также сделала совместный снимок с украинскими военными.

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia