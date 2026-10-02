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Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне

Ведущая показала кадры с гала-вечера United for Ukraine

Автор: Коваленко Наталья
Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне
Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут посетила благотворительный гала-вечер United for Ukraine, который состоялся в Имперском военном музее в Лондоне. Мероприятие собрало известных деятелей, меценатов и военных ради поддержки Украины и сбора средств для Superhumans Center.

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В своих инстаграм-сториз звезда показала сервировку столов с именными карточками и кадры с благотворительного аукциона, где разыгрывались эксклюзивные лоты. На опубликованных видео можно услышать отрывки из речей британского принца Гарри и украинского футболиста Андрея Шевченко.

Фреймут появилась на мероприятии в изысканном черном платье с перьями от бренда NUE Studio. Она сфотографировалась с Андреем Шевченко, а также сделала совместный снимок с украинскими военными.

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia

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Теги:
Андрей Шевченко, Ольга Фреймут, принц Гарри, шоу-бизнес

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