Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне
Ведущая показала кадры с гала-вечера United for Ukraine
Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в Лондоне instagram.com/freimutolia
Украинская телеведущая Ольга Фреймут посетила благотворительный гала-вечер United for Ukraine, который состоялся в Имперском военном музее в Лондоне. Мероприятие собрало известных деятелей, меценатов и военных ради поддержки Украины и сбора средств для Superhumans Center.
Читай также: Стала известна причина смерти 13-летней дочери звезды «Района Мелроуз» Чада ЛоуВ своих инстаграм-сториз звезда показала сервировку столов с именными карточками и кадры с благотворительного аукциона, где разыгрывались эксклюзивные лоты. На опубликованных видео можно услышать отрывки из речей британского принца Гарри и украинского футболиста Андрея Шевченко.
Фреймут появилась на мероприятии в изысканном черном платье с перьями от бренда NUE Studio. Она сфотографировалась с Андреем Шевченко, а также сделала совместный снимок с украинскими военными.
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото с благотворительного вечера United for Ukraine instagram.com/freimutolia